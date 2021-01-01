

كبسة اللحم كبسة اللحم



قدمت الشيف فاطمة أبو حاتى؛ عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة عمل الكبسة.





طريقة عمل كبسة اللحم على طريقة فاطمة أبو حاتي





المقادير..

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كيلو لحم ضاني متقطع قطع متوسطة ومسلوقة "تلتين سوا"٤كوب hرز بسمتيكوبين طماطم مفرومةمعلقتين كبار صلصةبصله كبيرM مفرومةمعلقة صغيرة توم مفروم٢جزرM مبشورةفلفل بارد وحامي متقطعين شرايحمعلقة كبيرة بشر ليمونمعلقتين كبار سمننصف كوب زيت٥ hكواب شوربة اللحممكعبين مرقة٤معالق صغيرين بهاراتالبهارات الصحيحة (عودين قرفه ورقتين لاورا و٥حبهان و٥ قرنفل ٢ليمون مجفف)كوب زبيبللتقديم..كوبين مكسرات (لوز انصاف كاجو)أوراق كسبرة خضراطريقة تحضير الكبسةلسلق اللحمة (جزر طماطم بصل عودين كرفس فصين ثوم ملح وفلفل حبهان مستكه ورق لاورا )تشوح اللحمة في معلقة سمن جيداً ثم نضيف عليها الماء المغلي بما يكفي لغمرها ونتركها تغلي ونزيل اي زفارة منها ثم نضيف الخضار والبهارات ماعدا الملح يوضع عند قرب النضجطريقة الكبسةنضع حلة على النار بها السمن والزيت ونضيف البصل ويحمر حتى يصبح لونه ذهبي ثم نضيف البهارات الصحيحة واللحمة والثوم والفلفل ثم نضيف الطماطم والصلصة والبهارات المطحونة والملح ومكعبين المرقهنضيف الجزر والارز وشوربة اللحمة المغلية ونغطي الارز دون تقليب ونتركه حتي يتشرب تماماًنقلب الارز ونضيف الزبيب ونغطي ونتركه علي نار هادئة حتى تمام النضجنحمر المكسرات في معلقة سمنتغرف الكبسة وتزين بالمكسرات المحمرة والكسبرة