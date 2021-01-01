أضرار الاستحمام اليومي للشعر الدهني والجاف

تعتمد اضرار الاستحمام اليومي للشعر على عدة عوامل، مثل: كمية الزيوت التي يفرزها الشعر لكل إنسان، ووفقًا لدراسة للأكاديمية الأمريكية للأمراض هناك بعض الأشخاص من ذوي الشعر الدهني يقومون بغسل شعرهم يوميًا.
أضرار الاستحمام اليومي للشعر
ولا يوجد اضرار الاستحمام اليومي للشر عند غسل الشعر مرة اسبوعيا، بسبب قابلية فروة الرأس إلى إفراز الزيوت وترطيب الشعر بشكل طبيعي، ولكن يمكن القول أن غسل الشعر يوميًا يضر بالشعر للأشخاص ذوي الشعر الجاف وفروة الرأس الحساسة خصوصًا عند استخدام الشامبو.
ويمكن لاستخدام الشامبو أكثر من مرة اسبوعيا ان تسبب في اضرار الاستحمام اليومي للشعر، وذلك لأنه يمنع إفراز الزيوت المهمة لترطيب فروة الرأس والشعر، مما يؤدي إلى جفاف، وتقصف، وتكسر، وتلف الشعر.
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