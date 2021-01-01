لمرضى السرطان.. روشتة غذائية للتغلب على آثار العلاج المزعجة



مرضى السرطان مرضى السرطان

يقتل العلاج الكيميائى والعلاج الإشعاعى الخلايا السرطانية لكنه يسبب أيضًا الغثيان وفقدان الشهية وتغيرات فى حاسة التذوق، ويمكن التغلب على هذه الآثار الجانبية أثناء تخطى أحد أكبر تحديات الحياة وهى علاج السرطان، حيث يضع العلاج جسم المريض تحت ضغط كبير، لذلك من المهم الحصول على الطاقة المثلى من الأطعمة، وكذلك تلبية الاحتياجات المتزايدة من البروتين.



ووفقا لتقرير لموقع healthyfood قد يكون من الصعب القيام بذلك، ويمكن أن يسبب السرطان نفسه مشاكل مثل التعب والقلق والاكتئاب والشعور بالامتلاء بسرعة، فى الواقع غالبًا ما يكون فقدان الوزن أول أعراض السرطان التى يلاحظها الناس، ويعانى منها ما يصل إلى 80% من المصابين بالسرطان.



ويمكن أن تؤثر علاجات السرطان أيضًا على القدرة على تناول الطعام بشكل جيد، غالبًا ما يسبب العلاج الإشعاعى والعلاج الكيميائى تغيرات فى حاسة التذوق والشم، بالإضافة إلى الغثيان والألم والإسهال والتهاب الغشاء المخاطى (التهاب وتقرح بطانة الجهاز الهضمى)، وقد تتداخل الجراحة التى يتم إجراؤها للسرطان أيضًا مع امتصاص العناصر الغذائية.

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الآثار الجانبية الشائعة للعلاجضعف الشهية وفقدان الوزنتعبتغيرات في حاسة التذوق والشممشاكل في المضغ والبلعجفاف الفم والغثيان والقيءإمساكإسهالأنواع أخرى من تهيج الأمعاءحرقة من المعدةتغير الطعم والمذاقيتغير الطعم والرائحة، وعادة ما يكون التغير بشكل مؤقت، لكن يمكن أن يستمر لبضعة أسابيع بعد انتهاء العلاجالحلولشكوى واحدة شائعة هى عدم القدرة على تناول اللحوم أو منتجات اللحوم نظرًا لأن المتطلبات من البروتين تكون أعلى أثناء علاج السرطان، إذا كنت لا تستطيع تناول اللحوم ، فتأكد من أن وجباتك تشمل الجبن والفاصوليا والبيض والأسماك والأطعمة الغنية بالبروتين.انقع اللحم لتغيير طعمه جرب التوابل والأعشاب وعصير الليمون أو استخدم التتبيلة التي تشتريها من المتجر.رش القليل من السكر على الأطعمة المرة أو المالحة.أضف قليلًا من الملح للأطعمة الحلوة للغاية.انخفاض الشهية الأكثر شيوعا بين الآثار الجانبيةيعد هذا أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا ويمكن أن ينتج عن مجموعة من علاج السرطان، مما يجعلك تشعر بالتوعك والإرهاق والشعور بالإحباط بشكل عام.حلولتناول القليل من الطعام فى كثير من الأحيان، على سبيل المثال كل ساعتين إلى ثلاث ساعات يمكن للوجبات الكبيرة أن تزعجك، وتقلل من شهيتك أكثر.اشرب سوائل ذات سعرات حرارية عالية مثل اللبن المخفوق والعصائر والعصائر تناولها بعد أو بين الوجبات ، وليس قبلها مباشرة.احتفظ بالطعام الذى يسهل تناوله، مثل الحساء والجبن والمكرونة المعلبة.الآثار الجانبية: جفاف الفمشرب كميات كافية من السوائل مهم بشكل خاص أثناء علاج السرطان.حلولاحتفظ بزجاجات من الماء أو العصير أو الزنجبيل في متناول اليد لتتناولها بانتظام خلال اليوم.تناول المرق ومكعبات الثلج لزيادة تناول السوائل.شرب عصير الليمون أو المشروبات الغازية بنكهة البرتقال يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج اللعاب.بلل الأطعمة بالصلصات أو الدهن أو المرق، خذ رشفة من السوائل مع كل فم للمساعدة في المضغ والبلع. لا تشرب كميات كبيرة مع الوجبات لأن ذلك قد يؤثر على شهيتك.الآثار الجانبية: غثيانالشعور بالغثيان ليس إحساسًا لطيفًا وقد تشعر بالغثيان مع القيء أو بدونه.حلولتناول الأدوية المضادة للغثيان حسب توجيهات الطبيب.تزيد المعدة الفارغة من حالة الغثيان سوءًا، لذا يجب تناول كميات صغيرة من الطعام بانتظام جرب تناول وجبات خفيفة من المكسرات، والمقرمشات العادية.