لو بتعانى من النحافة أضف أكثر من 500 سعر حرارى لوجباتك يوميًا

بينما يشعر الكثير منا بالقلق بشأن كيفية إنقاص الوزن، هناك أشخاص يتعرضون للتوتر بشأن كيفية زيادة الوزن أيضًا، وبالنسبة للأشخاص النحيفين من السهل جدًا البدء فى تناول طعام ملىء بالدهون لزيادة الوزن بسرعة، لكنها طريقة غير صحية وقد تسبب العديد من المشاكل الخطيرة، لذلك ينصح الخبراء بضرورة اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن لزيادة الوزن، وهناك بعض الطرق الذكية التى يمكن اتباعها لمحاولة زيادة الوزن فى المنزل، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".
هناك أشخاص لديهم أجسام بإمكانها زيادة الوزن بسهولة، لكن يعانى آخرون من أجسام عنيدة لا تزيد أوزانهم وعضلاتهم بسهولة مهما تناولوا كميات كبيرة من الطعام.
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