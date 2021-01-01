لو بتعانى من النحافة أضف أكثر من 500 سعر حرارى لوجباتك يوميًا

آخر الأخبارالصحة والجمال › لو بتعانى من النحافة أضف أكثر من 500 سعر حرارى لوجباتك يوميًا

صورة الخبر: لو بتعانى من النحافة
لو بتعانى من النحافة

بينما يشعر الكثير منا بالقلق بشأن كيفية إنقاص الوزن، هناك أشخاص يتعرضون للتوتر بشأن كيفية زيادة الوزن أيضًا، وبالنسبة للأشخاص النحيفين من السهل جدًا البدء فى تناول طعام ملىء بالدهون لزيادة الوزن بسرعة، لكنها طريقة غير صحية وقد تسبب العديد من المشاكل الخطيرة، لذلك ينصح الخبراء بضرورة اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن لزيادة الوزن، وهناك بعض الطرق الذكية التى يمكن اتباعها لمحاولة زيادة الوزن فى المنزل، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

هناك أشخاص لديهم أجسام بإمكانها زيادة الوزن بسهولة، لكن يعانى آخرون من أجسام عنيدة لا تزيد أوزانهم وعضلاتهم بسهولة مهما تناولوا كميات كبيرة من الطعام.

لماذا السعرات الحرارية مهمة

زيادة السعرات الحرارية في نظامك الغذائي أمر ضرورى لاكتساب الوزن، أضف أكثر من 500 سعر حرارى إلى وجباتك اليومية من طعامك المعتاد، ثم ابدأ فى إضافة جزء آخر من السعرات الحرارية وهكذا.

وجبة الصباح الباكر
تناول ملعقتين من السمن مع الكركم والفلفل الأسود، حيث إن السمن غني بالسعرات الحرارية، كما أن هذا المزيج يساعدك على الهضم والتخفيف من آلام المفاصل وتحسين البشرة.

وجبة الإفطار
يمكن إضافة عصائر غنية بالبروتين مثل الحليب بالمكسرات مع إضافة البذور أو العسل أو تناول الجليب بالشوفان + 4 بيضات كاملة + 2 ثمرة موز + بطاطس+ خضروات وغيرها.


قبل وجبة الغداء
تناول 4-5 حصص فواكه + مكسرات وبذور + 1 كوب كبير من اللبن.



وجبة الغداء
يمكن تناول المحشى أو الأرز بجانب البروتين دجاج أو لحوم وغيرها.

المصدر: موقع "تايمز أوف انديا"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لو بتعانى من النحافة أضف أكثر من 500 سعر حرارى لوجباتك يوميًا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21326

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager