لو بتعانى من النحافة أضف أكثر من 500 سعر حرارى لوجباتك يوميًا



لو بتعانى من النحافة لو بتعانى من النحافة

بينما يشعر الكثير منا بالقلق بشأن كيفية إنقاص الوزن، هناك أشخاص يتعرضون للتوتر بشأن كيفية زيادة الوزن أيضًا، وبالنسبة للأشخاص النحيفين من السهل جدًا البدء فى تناول طعام ملىء بالدهون لزيادة الوزن بسرعة، لكنها طريقة غير صحية وقد تسبب العديد من المشاكل الخطيرة، لذلك ينصح الخبراء بضرورة اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن لزيادة الوزن، وهناك بعض الطرق الذكية التى يمكن اتباعها لمحاولة زيادة الوزن فى المنزل، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".



هناك أشخاص لديهم أجسام بإمكانها زيادة الوزن بسهولة، لكن يعانى آخرون من أجسام عنيدة لا تزيد أوزانهم وعضلاتهم بسهولة مهما تناولوا كميات كبيرة من الطعام.





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لماذا السعرات الحرارية مهمةزيادة السعرات الحرارية في نظامك الغذائي أمر ضرورى لاكتساب الوزن، أضف أكثر من 500 سعر حرارى إلى وجباتك اليومية من طعامك المعتاد، ثم ابدأ فى إضافة جزء آخر من السعرات الحرارية وهكذا.وجبة الصباح الباكرتناول ملعقتين من السمن مع الكركم والفلفل الأسود، حيث إن السمن غني بالسعرات الحرارية، كما أن هذا المزيج يساعدك على الهضم والتخفيف من آلام المفاصل وتحسين البشرة.وجبة الإفطاريمكن إضافة عصائر غنية بالبروتين مثل الحليب بالمكسرات مع إضافة البذور أو العسل أو تناول الجليب بالشوفان + 4 بيضات كاملة + 2 ثمرة موز + بطاطس+ خضروات وغيرها.قبل وجبة الغداءتناول 4-5 حصص فواكه + مكسرات وبذور + 1 كوب كبير من اللبن.وجبة الغداءيمكن تناول المحشى أو الأرز بجانب البروتين دجاج أو لحوم وغيرها.