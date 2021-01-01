أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي، يريد الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد أيام قليلة من عودته للمارد الأحمر.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”: أحمد عبد القادر قدم أداءا رائعا مع سموحة الموسم الماضي، لكن عندما رأيته خلال مشاركته مع الأهلي في ودية بتروجيت، شعرت بأنه ملوش مزاج للعب في الأهلي، ويقول لـ موسيماني، مش عايز أكمل وسيبوني أمشي".
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التعليقات على شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي
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