شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

صورة الخبر: الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي، يريد الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد أيام قليلة من عودته للمارد الأحمر.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”: أحمد عبد القادر قدم أداءا رائعا مع سموحة الموسم الماضي، لكن عندما رأيته خلال مشاركته مع الأهلي في ودية بتروجيت، شعرت بأنه ملوش مزاج للعب في الأهلي، ويقول لـ موسيماني، مش عايز أكمل وسيبوني أمشي".



تابع:" رسائل عديدة وجهها أحمد عبد القادر، أمس الاثنين، من خلال أدائه مع الأهلي أمام بتروجيت، على عكس عمار حمدي الذي قدم أداءا رائعا، ونال إشادة الجميع".



واستعاد الأهلي خدمات أحمد عبد القادر، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إعارته لنادي سموحة الموسم الماضي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1260

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager