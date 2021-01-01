شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي، يريد الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد أيام قليلة من عودته للمارد الأحمر.







وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”: أحمد عبد القادر قدم أداءا رائعا مع سموحة الموسم الماضي، لكن عندما رأيته خلال مشاركته مع الأهلي في ودية بتروجيت، شعرت بأنه ملوش مزاج للعب في الأهلي، ويقول لـ موسيماني، مش عايز أكمل وسيبوني أمشي".

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تابع:" رسائل عديدة وجهها أحمد عبد القادر، أمس الاثنين، من خلال أدائه مع الأهلي أمام بتروجيت، على عكس عمار حمدي الذي قدم أداءا رائعا، ونال إشادة الجميع".واستعاد الأهلي خدمات أحمد عبد القادر، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إعارته لنادي سموحة الموسم الماضي.