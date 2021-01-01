فيديوجراف.. تفاصيل لقاء السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر



تفاصيل لقاء السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر تفاصيل لقاء السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلاً من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.



وأضاف بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءاً من استقرار مصر.



ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ملخص لقاء الرئيس السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر من خلال الفيديوجراف التالي.