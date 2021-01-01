بالفيديو.. "طلب غريب" لممثلة الأمم المتحدة من السيسي

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في واقعة غريبة وفي مناسبة رسمية، طالبت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالتقاط والدتها صورة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وقالت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم، خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور السيسي، إن والدتها جاءت من لبنان بصفة خاصة لالتقاط صورة مع الرئيس المصري.



وعبّرت والدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن سعادتها بالوقوف أمام الرئيس السيسي، واصفة ما تراه يحدث في مصر بـ"المذهل والجبّار".

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فيديو السيدة اللبنانيةوتمنّت والدة راندا أبو الحسن أن يصبح جميع الرؤساء العرب مثل الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح.في السياق ذاته؛ وخلال كلمته في فعاليات المؤتمر، أكدت أبو الحسن أنَّ إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 يؤكد التزامها بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفة أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.وأضافت أن هذا التقرير المهم يأتي بعد انقطاع دام عشر سنوات، ليجدد ويؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية وهو نهج التنمية البشرية الذي أسس له تقرير الأمم المتحدة للتنمية دوليا على مدى الأعوام الـ30 الماضية.وتابعت: "وترسّخ الإعجاب الكبير الذي طالما كنتُ أكُنّه لمصر تاريخًا وثقافة وطبيعة خلابة، مما نعمت بترحاب دفء ناس مصر الطيبين، وأدركت حقًا ما تعنيه عبارة مصر أم الدنيا، ومصر فعلًا أم الدنيا".