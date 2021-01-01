الغنوشي: تتحمل جزءاً من المسؤولية عما آلت إليه أوضاعُ البلاد..فيديو

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صورة الخبر: الغنوشي
الغنوشي

قال زعيمُ حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إن الحركة تتحمل جزءاً من المسؤولية عما آلت إليه أوضاعُ البلاد.. يأتي ذلك في وقت تشهد الحركةُ أزمةً داخلية وتراجعا في شعبيتها.
https://www.skynewsarabia.com/video/1463606-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%93%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF

المصدر: skynewsarabia

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