الممرض والكلب.. ماذا قال الطبيب المتهم أمام النيابة ؟



الطبيب المتهم الطبيب المتهم

استجوبت النيابة العامة المصرية الطبيب المتهم في واقعة الممرض والكلب، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه مدعيًا قبول المجني عليه مثل المزاح المصوَّر، وأنه اعتاد على فعل أمور مماثلة معه نظرا لعلاقتهما الوطيدة والممتدة من أكثر من 20 سنة، إلا أن الممرض المجني عليه نفى قبوله هذا المزاح.



وفي ذات الوقت فإن الطبيب المتهم عمرو خيري وهو رئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، اعترف بصحة قيامه بتصوير المقطع المتداول، لكنه أنكر قيامه بنشره وادعى اختراقَ هاتفه منذ فترة مما قد يكون السبب في نشر المقطع دون علمه.



وفي نهاية استجوب الطبيب قررت النيابة مساء الاثنين حبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة القضية.

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وكانت أجهزة الأمن المصرية قد تمكنت صباح الاثنين من ضبط الطبيب الذي كان هاربا وأمرت النيابة مساء الأحد بسرعة ضبطه وإحضاره.وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه فور صدور قرار النيابة العامة مساء الأحد بضبط المتهم وإحضاره تم تشكيل فريق أمني من قطاع الأمن العام وقسم شرطة النزهة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وتوصلت جهود الفريق لتحديد مكان هروب المتهم وتم استهدافه بمأمورية تمكنت من ضبطه في أقل من 12 ساعة على صدور القرار وتم عرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات في القضية.ووجهت النيابة لعمرو خيري وطبيب آخر وموظف بمستشفى خاص، عدة اتهامات هي التنمر على ممرض بالمستشفى، ممَّن لهم سلطة عليه، بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه، بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية.