شدد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن عبد الله السعيد، قائد الفريق، ليس للبيع لأي فريق.
وقال عيد، في المؤتمر الصحفي لتقديم إيهاب جلال مدربا للفريق: "عبد الله السعيد قائد الفريق ليس للبيع لأي ناد آخر. هو القائد وطموح النادي معه كبير وبالتالي مستمر ولا مجال على الإطلاق لرحيله مهما كانت الأسباب".
وأوضح "لم تكن هناك أي مفاوضات من قريب أو بعيد مع الزمالك لرحيل عبد الله السعيد أو أي لاعب آخر".
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التعليقات على بيراميدز: عبد الله السعيد ليس للبيع
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