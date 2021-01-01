كشفت تقارير إعلامية إنجليزية عن رغبة نادي ليفربول في تحصين أبرز نجومه من خلال تجديد عقد المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن هناك رغبة في النادي الإنجليزي لتأمين باقي العناصر الأساسية في الفريق، بتجديد عقدي صلاح وماني، خصوصا بعد تجديد ليفربول عقد كل من حارس مرماه أليسون بيكر ومدافعه فيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وألكسندر أرنولد وجورادن هيندرسون وفابينيو.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن "الريدز" يستعدون لتقديم عرض لماني بنفس قيمة راتب فان دايك، الذي يتقاضى 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
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التعليقات على "عرض مغر وتاريخي" لصلاح.. وماني على خطى فان دايك
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