"عرض مغر وتاريخي" لصلاح.. وماني على خطى فان دايك

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"عرض مغر وتاريخي" لصلاح

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية عن رغبة نادي ليفربول في تحصين أبرز نجومه من خلال تجديد عقد المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن هناك رغبة في النادي الإنجليزي لتأمين باقي العناصر الأساسية في الفريق، بتجديد عقدي صلاح وماني، خصوصا بعد تجديد ليفربول عقد كل من حارس مرماه أليسون بيكر ومدافعه فيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وألكسندر أرنولد وجورادن هيندرسون وفابينيو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن "الريدز" يستعدون لتقديم عرض لماني بنفس قيمة راتب فان دايك، الذي يتقاضى 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وإذا وافق المهاجم السنغالي البالغ عمره 29 عاما على التجديد، فسيبقى في ملعب "أنفيلد" حتى صيف 2025 حيث سيبلغ من العمر حينها 34 عاما.

أما بالنسبة لصلاح، فيستهدف ليفربول منحه أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، وهناك رغبة كبيرة من قبل "الريدز" في تجديد عقده، لاسيما في ظل تألقه مع الفريق، حيث حقق نهاية الأسبوع الماضي إنجازا تاريخيا بتسجيله الهدف رقم 100 في مسيرته.

المصدر: في الجول

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