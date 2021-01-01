الأزمات تحاصر مصطفى محمد في النادي التركي ومنتخب مصر



مصطفى محمد مصطفى محمد

يعيش المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك المعار إلى جالاتا سراي، أسوأ أيامه، بسبب أزماته مع النادي التركي، ومنتخب مصر.







مصطفى محمد الذي كان معشوق جماهير جالاتا سراي الموسم الماضي، بسبب أهدافه المؤثرة مع الفريق وتفوقه على الكولومبي رادميل فالكاو، ابتعد الآن عن التشكيلة الأساسية، بفرمان من فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي.

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أولى صدمات فاتح تريم لـ مصطفى محمد، كانت في شهر يونيو الماضي، حيث رفض مدرب جالاتا سراي مشاركة “ الأناكوندا” مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، بسبب حاجة الفريق لخدماته في الموسم الجديد.المشاركة في أولمبياد طوكيو تعد حلما لأي لاعب في العالم، لأنها تحظى بمتابعة عالمية، كما أن كشافي الأندية العالمية يتابعون أولمبياد طوكيو، من أجل انتقاء المواهب.الصدمة الثانية لـ مصطفى محمد، كانت بجلوسه على دكة بدلاء جالاتا سراي، في بداية الموسم الجاري، وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي من قبل فاتح تريم، رغم إنهاءه الموسم الماضي بشكل رائع.حاول مصطفى محمد الهروب من جحيم فاتح تريم، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالانضمام إلى بوردو الفرنسي، حيث خضع للكشف الطبي في النادي الفرنسي، لكن الصفقة فشلت بسبب رفض نادي الزمالك تفعيل بند انتقال اللاعب إلى جالاتا سراي.عاد مصطفى محمد إلى تركيا مجددا، ليعاني من جلوسه على دكة البدلاء، كما أن فاتح تريم أطلق تصريحات نارية تجاه اللاعب، خلال الساعات الماضية، حيث قال :" إذا كنت تريد اللعب في فرنسا أو الدوري الإنجليزي الممتاز ، فعليك أن تفعل ما أقوله لك. وإلا فإن الفريق الذي ستغادر من هنا لأجله سيكون الزمالك."وأضاف:" لا أحد يريدك بهذا الأداء، إذا لم تتعاف وتستعيد أدائك ، فستلعب مع الزمالك الموسم المقبل".