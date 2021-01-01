

سامسونج تطلق رسمياً نسخة خاصة لأجهزة اللاب توب Galaxy Book.. سعر ومواصفات سامسونج تطلق رسمياً نسخة خاصة لأجهزة اللاب توب Galaxy Book.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسمياً إصدار Business Edition لأجهزة اللاب توب Galaxy Book و Galaxy Book Pro فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي نسخة خاصة بمواصفات أفضل لأجهزة اللاب توب Galaxy Book من سامسونج ، والتى تعمل بنظام تشغيل Windows 10 Pro، يمكن ترقيته لنظام تشغيل Windows 11، يتم تشغيلها بمعالج من الجيل الحادي عشر من شركة Intel.





مواصفات لاب توب سامسونج Galaxy Book Business Edition



وبحسب موقع NewsBytes فإن لاب توب Galaxy Book Business Edition، يأتي بشاشة من نوع AMOLED، قياس 13.3 بوصة، والتى تأتى بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X1920 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:16، وسيأتي بتصميم وحواف فائقة النحافة.



ويتم تشغيل لاب توب Galaxy Book Business Edition، بمعالج من الجيل الحادى عشر لشركة Intel من نوع Core i5، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجا بايت، ويعمل لاب توب سامسونج بنظام تشغيل Windows 10 Pro يمكن ترقيته ليعمل بنظام تشغيل Windows 11.

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ويحتوي لاب توب سامسونج Galaxy Book Business Edition على منفذ من نوع Type-C، ومنفذي من نوع USB 3.2، مع منفذ HDMI، وآخر من نوع Thunderbolt، كما يحتوي على مقبس لسماعة الرأس والميكروفون، ويدعم الإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6.1، والبلوتوث Bluetooth 5.1.ويأتي لاب توب سامسونج Galaxy Book Business Edition بسعر 899 دولار "أي ما يعادل 14 ألف جنيه مصري".مواصفات لاب توب سامسونج Galaxy Book Pro Business Editionيملك لاب توب Galaxy Book Pro Business Edition، شاشة من نوع AMOLED، قياس 15.6 بوصة، والتى تأتى بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X1920 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:16، وسيأتي بتصميم وحواف فائقة النحافة، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، وقارئ بصمات الأصابع، كما يزن 2.31 كيلوجرام.ويعمل لاب توب Galaxy Book Pro Business Edition من سامسونج، بمعالج من الجيل الحادى عشر لشركة Intel من نوع Core i7، يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجا بايت، وسيتم تشغيل لاب توب سامسونج بنظام تشغيل Windows 10 Pro يمكن ترقيته ليعمل بنظام تشغيل Windows 11.ويحتوي لاب توب سامسونج Galaxy Book Pro Business Edition على منفذ من نوع Type-C، ومنفذي من نوع USB 3.2، مع منفذ HDMI، وآخر من نوع Thunderbolt، ويدعم الإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6.1، والبلوتوث Bluetooth 5.1، كما يحتوي على ميكروفون مزدوج، وكاميرا ويب بدقة 720 بكسل، وبجودة عرض HD.ويبلغ سعر لاب توب سامسونج Galaxy Book Pro Business Edition حوالي 1.099 دولار أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري.