

اختراق وسرقة أموالك.. احذر فتح هذه الرسالة المدمرة على واتساب اختراق وسرقة أموالك.. احذر فتح هذه الرسالة المدمرة على واتساب

تتوالى التحذيرات لمستخدمي تطبيق الدردشة واتساب من الثغرات والرسائل التي تحمل روابط خبيثة، وحذر تقرير جديد من Teller Report من رسالة مدمرة يتم إرسالها على واتسآب وعند فتحها يتم اختراق المستخدم فورا.



وحسب موقع AsumeTech فإن هناك رسالة عاطفية يتم إرسالها للمستخدمين على واتسآب، تقول الرسالة: " مرحبًا أمي، لقد أوقعت هاتفي في دورة المياه، وهذا هو رقمي الجديد" .



وتحث هذه الرسالة الخادعة المستخدمين على الاطمئنان على أفراد أسرتهم والمتابعة في هذا العملية، وبالتالي إرسال بيانات خاصة بهم، ومن خلالها يتم اختراقهم وتعرضهم للاحتيال.

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وقالت مستخدمة من بريطانيا وصلتها هذه الرسالة إنها تم الاحتيال عليها بما بقرب من حوالي 2600 جنيه إسترليني، وأنها قد احتاجت إلى أخذ قرض لسداد المبلغ.وأكدت المستخدمة أنها لم تشك في الرسالة للحظة ، لكنها حاولت الاتصال بابنها مرة أخرى على الرقم الذي كان عليها للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.وفي كل مرة ، يخبرها الشخص الموجود على الجانب الآخر أنه لا يمكنها التحدث ويضغط عليها باستمرار لتسديد المبلغ بسرعة، إلى أن قررت دفع المبلغ في النهاية.وفقا للخبراء فإنه تم إصدار تحذير لمستخدمي التطبيق بشأن عملية الاحتيا هذه والتي تستخدم طريقة خادعة للغاية لخداع المستخدمين لتسليم مبالغ كبيرة من المال، ويجب على المستخدمين الحذر منها.