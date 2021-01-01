تتوالى التحذيرات لمستخدمي تطبيق الدردشة واتساب من الثغرات والرسائل التي تحمل روابط خبيثة، وحذر تقرير جديد من Teller Report من رسالة مدمرة يتم إرسالها على واتسآب وعند فتحها يتم اختراق المستخدم فورا.
وحسب موقع AsumeTech فإن هناك رسالة عاطفية يتم إرسالها للمستخدمين على واتسآب، تقول الرسالة: " مرحبًا أمي، لقد أوقعت هاتفي في دورة المياه، وهذا هو رقمي الجديد" .
وتحث هذه الرسالة الخادعة المستخدمين على الاطمئنان على أفراد أسرتهم والمتابعة في هذا العملية، وبالتالي إرسال بيانات خاصة بهم، ومن خلالها يتم اختراقهم وتعرضهم للاحتيال.
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التعليقات على اختراق وسرقة أموالك.. احذر فتح هذه الرسالة المدمرة على واتساب
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