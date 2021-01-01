كشفت تسريبات شبه مؤكدة أن شركة جوجل الأمريكية ستطلق نظام تشغيلها الأحدث Android 12 أندرويد 12، في 4 أكتوبر القادم، وذلك بعد ظهور ملصق مسرب من الشركة.
وبحسب موقع Engadget فإن الملصق الذي تم تسريبه يحمل شعار نظام التشغيل الجديد أندرويد 12 ويدل على إصداره في 4 أكتوبر، كما أنه تم إصدار النسخة التجريبية الأخيرة من نظام التشغيل.
وتشير التقارير أن هواتف Pixel 6 سيتم إطلاقها بعد موعد الإعلان الرسمي لأندرويد 12 في منتصف شهر أكتوبر القادم أو في نهايته ، ثم بعدها ستقوم جوجل بإصداره رسميا على هواتف بيكسل، وبعد تباعا على هواتف أندرويد الاخرى.
ويضم نظام أندرويد 12 عدد من الميزات أهمها :
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التعليقات على تسريبات شبه مؤكدة للموعد الرسمي لأندرويد 12
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