

تسريبات شبه مؤكدة للموعد الرسمي لأندرويد 12 تسريبات شبه مؤكدة للموعد الرسمي لأندرويد 12

كشفت تسريبات شبه مؤكدة أن شركة جوجل الأمريكية ستطلق نظام تشغيلها الأحدث Android 12 أندرويد 12، في 4 أكتوبر القادم، وذلك بعد ظهور ملصق مسرب من الشركة.



وبحسب موقع Engadget فإن الملصق الذي تم تسريبه يحمل شعار نظام التشغيل الجديد أندرويد 12 ويدل على إصداره في 4 أكتوبر، كما أنه تم إصدار النسخة التجريبية الأخيرة من نظام التشغيل.



وتشير التقارير أن هواتف Pixel 6 سيتم إطلاقها بعد موعد الإعلان الرسمي لأندرويد 12 في منتصف شهر أكتوبر القادم أو في نهايته ، ثم بعدها ستقوم جوجل بإصداره رسميا على هواتف بيكسل، وبعد تباعا على هواتف أندرويد الاخرى.



ويضم نظام أندرويد 12 عدد من الميزات أهمها :

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