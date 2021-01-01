

افتتاح أكبر مصنع في العالم لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور افتتاح أكبر مصنع في العالم لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور

شهدت أيسلندا افتتاح أكبر مصنع في العالم مصمم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحويله إلى صخور.



وبحسب صحيفة "غارديان"، فإن المصنع يعمل بقدرة تنقية تبلغ 4 آلاف طن من الانبعاثات الملوثة خلال العام الواحد.



ويتكون المصنع من 4 وحدات تتكون كل واحدة منها، من حاويتين معدنيتين ضخمتين، وتشبه في مظهرها الخارجي تلك المستخدمة من قبل السفن البحرية التجارية، إلا أنها مزودة بتوربينات ضخمة.

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وتولت إنشاء المصنع شركة "كليموركس" السويسرية وشركة "كاربفيكس" الأيسلندية.ويتعين على المصنع استخلاص 4 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون من الهواء سنويا، وهو ما يعادل انبعاثات نحو 870 سيارة، ثم تحويل ثاني أكسيد الكربون الذي تم تجميعه إلى صخور.يستخدم المصنع الذي يحمل اسم ORCA، وهي كلمة تعني "الطاقة" باللغة الأيسلندية، مراوح لشفط الهواء إلى داخل مجمّع يشتمل على مادة قادرة على الترشيح.ويتم إغلاق المجمع ثم تتزايد درجة الحرارة من أجل إطلاق ثاني أكسيد الكربون من المرشح، وبعد ذلك يمكن تجميع الغاز في صورة شديدة التركيز.أما الخطوة النهائية فتتم بخلط ثاني أكسيد الكربون مع الماء قبل حقنه على عمق ألف متر في صخور البازلت القريبة ليتحجر بعد ذلك.