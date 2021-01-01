تقارير: ميزة استثنائية تظهر للمرة الأولى في هاتف "آيفون" الجديد قبل يوم من إطلاقه

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صورة الخبر: تقارير: ميزة استثنائية تظهر للمرة الأولى في هاتف "آيفون" الجديد قبل يوم من إطلاقه
تقارير: ميزة استثنائية تظهر للمرة الأولى في هاتف "آيفون" الجديد قبل يوم من إطلاقه

كشفت تسريبات صحفية عن تجهيز شركة "أبل" الأمريكية ميزة استثنائية تظهر للمرة الأولى في هواتف "آيفون"، قبل يوم واحد من إطلاق الشركة الأمريكية لهاتفها الجديد.

وتستعد شركة "أبل" لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة "آيفون 13" غدا الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول.

وقالت مصادر لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن هاتفي "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس"، سيكونان بسعة تخزين داخلية استثنائية تصل إلى 1 تيرابايت، وهي أول مرة تعتمد "أبل" فيها سعة التخزين الكبيرة تلك بهواتفها الذكية.

وذكرت المصادر أن هاتفي "آيفون 13" و"آيفون 13 ميني" سيكونان بسعات تخزين 128 غيغابايت و256 غيغابايت و512 غيغابايت، أي أن "أبل" تخلت عن سعة تخزين 64 غيغابايت في تلك الهواتف.

وتوقعت المصادر أن تتمتع الهواتف بكاميرات محسنة، تضم وضع تصوير فيديو أيضا وتقنيات التصوير الفلكي، وعدسة فائقة الاتساع، ونظام تقريب بصري مثالي لتصوير الفيديو.

ومن المقرر أن تكشف أبل خلال احتفاليتها أيضا عن سماعاتها الجديدة "آير بودز 3".

المصدر: سبوتنيك

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