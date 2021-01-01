كشفت تسريبات صحفية عن تجهيز شركة "أبل" الأمريكية ميزة استثنائية تظهر للمرة الأولى في هواتف "آيفون"، قبل يوم واحد من إطلاق الشركة الأمريكية لهاتفها الجديد.
وتستعد شركة "أبل" لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة "آيفون 13" غدا الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول.
وقالت مصادر لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن هاتفي "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس"، سيكونان بسعة تخزين داخلية استثنائية تصل إلى 1 تيرابايت، وهي أول مرة تعتمد "أبل" فيها سعة التخزين الكبيرة تلك بهواتفها الذكية.
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التعليقات على تقارير: ميزة استثنائية تظهر للمرة الأولى في هاتف "آيفون" الجديد قبل يوم من إطلاقه
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