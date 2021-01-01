

«يجب أن ننتظره بصبر».. انفجار هائل من «الفضاء السحيق» يصل الأرض عام 2037 (فيديو) «يجب أن ننتظره بصبر».. انفجار هائل من «الفضاء السحيق» يصل الأرض عام 2037 (فيديو)

توقع علماء فلك أن تصل إلى الأرض مشاهد من الأضواء بعد سفرها لمدة 10 مليارات سنة ضوئية عبر الفضاء لتشكل عرضا رائعا غير معهود، ناتجة عن نهاية حياة مستعر أعظم هائل يطلق عليه اسم «Requiem».



ونقلت مجلة علمية عن علماء الفلك نصيحتهم للناس: أنه «يجب على الإنسان أن يحدده في تقويمه وينتظره بصبر، لحدث كبير سيظهر عام 2037، حيث سيشاهد البشر عرضا عظيما لما وصفته قداس نهاية سوبرنوفا قادم من الفضاء السحيق»، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.



وبحسب مجلة «scitechdaily» العلمية، تعمل الجاذبية الكونية كعدسة تكبير سماوية هائلة الحجم، حيث تقوم بتكبير وتشويه الضوء القادم من المستعر الأعظم وتقسمه إلى عدة نسخ ما يشكل عرضا غريبا وفريدا سيشهده الإنسان في المستقبل القريب.

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ورصد تلسكوب «هابل» الفضائي ثلاث صور معكوسة لأضواء المستعر الأعظم المنتشرة في نمط يشبه القوس. لكن كل صورة هي عبارة عن لقطة لضوء المستعر الأعظم حدثت في أوقات مختلفة بعد الانفجار العظيم.وحاول العلماء وضع نماذج للشكل الذي سيبدو عليه الانفجار عند مشاهدته من الأرض مستقبلا، ووضع العلماء عدة نماذج متوقعة (4 نماذج) لكنهم استقرا على النموذج الأخير الرابع، حيث يتم تكبير الانفجار وسطوعه وتقسيمه إلى صور منفصلة بواسطة مجموعة ضخمة من المجرات (MACS J0138) التي تعمل كعدسة تكبير كونية هائلة.وستحدث النسخ الغريبة والمتعددة للانفجار بسبب الجاذبية القوية لعنقود المجرات الوحشية، التي تشوه وتضخم الضوء الصادر عن المستعر الأعظم الذي يقع على مسافة هائلة خلفه، وهو تأثير يسمى «عدسة الجاذبية».وتنبأ ألبرت أينشتاين بهذا التأثير لأول مرة قبل قرن، وهو تأثير مشابه لعدسة زجاجية تحني الضوء صورة جسم بعيد.