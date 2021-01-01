تسريب مواصفات الهاتف iQOO Z5 Pro

بعد أن تم اعتماد الهاتف iQOO Z5 Pro من قبل هيئة الاتصالات الصينية TENAA، ظهر الآن تسريب جديد يكشف عن المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف القادم من شركة فيفو حيث سيصل مع معالج قوي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط بالإضافة إلى شاشة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وفي هذا المقال دعونا نتعرف عن المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف.
مواصفات الهاتف iQOO Z5 Pro
سيتوفر هذا الهاتف الجديد مع شاشة LCD بحجم 6.58 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى أن الهاتف iQOO Z5 Pro سيتوفر مع 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية ستدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية وستدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران EIS.
سيتم تشغيل هاتف iQOO Z5 Pro بمعالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 778G 5G المبني على تقنية 6 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 642L وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أنه سيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم OriginOS.
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