ميزة Ram Plus تصل رسميا إلى الهاتف Galaxy A52s 5G ميزة Ram Plus تصل رسميا إلى الهاتف Galaxy A52s 5G

أعلنت الآن شركة سامسونج عن وصول تحديث جديد إلى الهاتف Galaxy A52s 5G يجلب معه ميزة Ram Plus التي تتيح لك إمكانية الحصول على ذاكرة وصول عشوائية إضافية بسعة 4 جيجا رام باستخدام مساحة تخزين الهاتف، وبتفعيل هذه الميزة ستصبح الذاكرة العشوائية للهاتف جالاكسي A52s 5G بسعة 10 جيجا رام (6 جيجا رام افتراضية و4 جيجا رام إضافية).



كانت العلامات التجارية مثل realme وvivo وOPPO وXiaomi من بين أول من اعتمد نظام ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضي في هواتفهم المحمولة كوسيلة لتسريع تشغيل النظام باستخدام مساحة التخزين الداخلية كذاكرة عشوائية ويبدو أن الاستقبال كان إيجابيا لدرجة أن المزيد من الشركات والعلامات التجارية قررت الانضمام إلى هذه الوظيفة ودمجها في هواتفها المحمولة، وفي الوقت الحالي جاء الدور على سامسونج حيث قامت بإطلاق الميزة لأحد أحدث هواتفها المتوسطة Samsung Galaxy A52s 5G عبر تحديث جديد وصل بالفعل للمستخدمين في بعض الدول.



التحديث الذي وصل لهاتف Galaxy A52s 5G لا يقتصر فقط على جلب ميزة Ram Plus بل إنه يجلب العديد من الإضافات والتحسينات التي تتعلق بالكاميرا وتحسين الأداء واستقرار الجهاز.



وعلاوة على ذلك فإن شركة سامسونج أكدت أن ميزة Ram Plus مخصصة للهواتف المتوسطة وبالأخص الهواتف التي تضم 4 أو 6 جيجا رام وذلك من أجل تسريع الأجهزة وتقديم أفضل أداء ممكن، بالإضافة إلى أن الذاكرة العشوائية الإضافية التي ستصلك من خلال ميزة رام بلس سيتم خصمها من ذاكرة التخزين، وهذا يعني أنك إذا كنت تمتلك هاتفا يضم ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت ستتقلص إلى 124 جيجا بايت.

وكما ذكرنا في السابق فإن التحديث الجديد الذي يجلب ميزة Ram Plus وصل بالفعل لبعض مستخدمي الهاتف Galaxy A52s (أول من يتم تحديثه بهذه الميزة) في دول معينة على أن يصل إلى جميع المستخدمين حول العالم مع نهاية شهر سبتمبر الجاري ونتوقع أن يحصل المزيد من هواتف سامسونج المتوسطة على هذا التحديث خلال الأسابيع القليلة المقبلة.