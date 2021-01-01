

مواصفات وأسعار هاتف TCL 20 R 5G مواصفات وأسعار هاتف TCL 20 R 5G

الهاتف TCL 20 R 5G هو العضو الخامس في سلسلة هواتف TCL 20 Series التي بدأت لأول مرة في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020، ويأتي مع مواصفات ممتازة للغاية بسعر منخفض يجعله أرخص هاتف في هذه السلسلة حيث يضم جيدا من ميديا تيك يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويضم شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز ومواصفات أخرى جيدة سأعرضها عليكم في مقال اليوم.



مواصفات هاتف TCL 20 R 5G

تم تصميم هذا الهاتف الجديد من TCL حول شاشة IPS LCD حجمها 6.52 بوصة بدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أن هذا الهاتف يضم 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية مثل الكاميرا الخلفية.



الهاتف TCL 20 R 5G يأتي بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 700 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويأتي كذلك بمعالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 و64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة TCL UI.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 4500 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء ستصل مع شاحن عادي بقوة 10 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0 الجديد)، وبخصوص المميزات الأخرى فالهاتف TCL 20 R 5G يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف ويتميز أيضا بزيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD التي يتم تركيبها بدلا من إحدى شرائح الاتصال، بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت مع دعم خاصية NFC.وعلاوة على ذلك فإن شركة TCL وعدت بثلاث سنوات من التحديثات الأمنية ربع السنوية، وترقية إصدار Android رئيسي واحد (سيكون تحديث Android 12 فقط) حيث سيبدأ الهاتف بنظام Android 11.سعر الهاتف TCL 20 R 5Gالهاتف TCL 20 R 5G سيتوفر للشراء بشكل رسمي مع نهاية شهر سبتمبر في بعض الأسواق الأوروبية بسعر يبدأ من 211 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.