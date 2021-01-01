تتنافس جميع شركات السيارات العالمية لتقديم أعلى تكنولوجيا تخلب لب كل مهتم بعالم السيارات في كل انحاء العالم في ظل الظروف التي تواجهها هذه الشركات على اختلاف منشأها. وتضيء دولة اليابان في عقل أي مواطن على سطح هذا الكوكب عند الحديث عن مجال التكنولوجيا. ولا تتوان شركة تويوتا اليابانية في إبهار الجميع بأحدث الموديلات وأعلى الفئات، حتى في ظل مأساة نقص الشرائح الالكترونية والتي أضرت بشركات السيارات في جميع أنحاء العالم، ولكن يبدو أن الوحش الياباني لا يعر هذا الأمر اهتماماً أو أنه استطاع التغلب عليه، وخرجت علينا بآخر منتجاتها وهي السيارة تويوتا كرولا كروس. وفقاً لما ورد فى موقع موتور1
تويوتا تقدم موديل لكل مواطن بحسب امكانياته
فقد قدمت شركة تويوتا آخر موديلاتها تويوتا كرولا كروس لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي وصارت على اتم استعداد للدخول بقوة في معارض موديلات السيارات في جميع أنحاء البلاد في غضون أسابيع قليلة من الوقت الراهن. وبمقدور أي مواطن بدءاً من أكتوبر المقبل شراء السيارة اليابانية الجديدة رباعية الدفع بسعر يبدأ من 22195 دولاراً (والسعر غير شامل رسوم الشحن والنقل والتي تبلغ 1215 دولاراً) عن فئة الدفع الأمامي والتي يتم تجميعها في الأراضي الأمريكية بمصنع مازدا تويوتا الحديث والكائن مقره في هنتسفيل بولاية ألاباما إذ ينتج ما يزيد عن 150000 موديلاً في العام والذي يوفر كرولا كروس ذات محرك فردي على الأقل في الوقت الراهن. وفى الوقت الذي خرجت هذه السيارة إلى النور لأول مرة منذ ثلاث أشهر مضت، تعهدت الشركة بتقديم سيارة هجين في القريب العاجل.
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التعليقات على تويوتا كرولا 2022 تغزو أسواق السيارات بأسعار لا تنافس
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