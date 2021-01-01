

تويوتا كرولا 2022 تغزو أسواق السيارات بأسعار لا تنافس تويوتا كرولا 2022 تغزو أسواق السيارات بأسعار لا تنافس

تتنافس جميع شركات السيارات العالمية لتقديم أعلى تكنولوجيا تخلب لب كل مهتم بعالم السيارات في كل انحاء العالم في ظل الظروف التي تواجهها هذه الشركات على اختلاف منشأها. وتضيء دولة اليابان في عقل أي مواطن على سطح هذا الكوكب عند الحديث عن مجال التكنولوجيا. ولا تتوان شركة تويوتا اليابانية في إبهار الجميع بأحدث الموديلات وأعلى الفئات، حتى في ظل مأساة نقص الشرائح الالكترونية والتي أضرت بشركات السيارات في جميع أنحاء العالم، ولكن يبدو أن الوحش الياباني لا يعر هذا الأمر اهتماماً أو أنه استطاع التغلب عليه، وخرجت علينا بآخر منتجاتها وهي السيارة تويوتا كرولا كروس. وفقاً لما ورد فى موقع موتور1



تويوتا تقدم موديل لكل مواطن بحسب امكانياته



فقد قدمت شركة تويوتا آخر موديلاتها تويوتا كرولا كروس لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي وصارت على اتم استعداد للدخول بقوة في معارض موديلات السيارات في جميع أنحاء البلاد في غضون أسابيع قليلة من الوقت الراهن. وبمقدور أي مواطن بدءاً من أكتوبر المقبل شراء السيارة اليابانية الجديدة رباعية الدفع بسعر يبدأ من 22195 دولاراً (والسعر غير شامل رسوم الشحن والنقل والتي تبلغ 1215 دولاراً) عن فئة الدفع الأمامي والتي يتم تجميعها في الأراضي الأمريكية بمصنع مازدا تويوتا الحديث والكائن مقره في هنتسفيل بولاية ألاباما إذ ينتج ما يزيد عن 150000 موديلاً في العام والذي يوفر كرولا كروس ذات محرك فردي على الأقل في الوقت الراهن. وفى الوقت الذي خرجت هذه السيارة إلى النور لأول مرة منذ ثلاث أشهر مضت، تعهدت الشركة بتقديم سيارة هجين في القريب العاجل.

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ويعتبر الخيار المتاح في الوقت الراهن هو سيارة تحوي موتور سعة 2 لتر بنزين، قوة 169 حصان (126 كيلو وات) وعزم دوران 150 بما يساوي 203 نيوتن متر، توجه قوة الدفع تجاه العجلات الأمامية كنمط معتاد أو لكلا من المحورين وهذا ما يزيد من سعرها بمبلغ 1300 دولاراً إضافية على سعرها الأساسي. والسيارة كرولا ال اى تفوق اصدار ال، ويصل سعرها إلى 24545 دولاراً بالنسبة للإصدار الخاص بقوة الدفع تجاه العجلات الأمامية، في حين يبدأ سعر الموديل الأعلى منها وهي اكس ال اى من 26325 دولاراً، ويصل سعر أغلى فئة من تويوتا كرولا كروس لعام 2022 وهي اكس ال اى ايه دبليو دي إلى 27625 دولاراً.دائما ما يشغل بال أي مواطن يقبل على اقتناء سيارة جديدة امكانياتها وخاصة إذا خرجت من شركة مثل تويوتا. وتتفانى الشركة اليابانية في إبهاء كل المواطنين ليتجهوا بكامل إرادتهم نحو شراء أي من سيارات تويوتا. وتحمل السيارة الجديدة ما يثلج صدر محبي هذه السيارة من مميزات. إذ تحوي السيارة موديل ال على نحو جيد شاشة 7 بوصة ومزودة فتحات تهوية لتكييف الهواء بالإضافة إلى دخول السيارة دون استخدام مفاتيح ومصابيح خلفية ومصابيح أمامية ليد، واضف إلى ذلك مخرجين فلاشات. وبالوصول إلى الفئة الأعلى من هذه السيارة، ال اى، وتمتاز عن السيارة السابقة بشحن لاسلكي وعجلات مقاس 17 وعجلة قيادة مزودة بإطار جلدي، ومرايا جانبية. في حين تتميز أعلاهم فئة وهي اكس ال أي بعجلات مقاس 18 ومقعد سائق متحرك ونظام التحكم في درجة حرارة المنطقة المزدوجة.وتعهدت الشركة اليابانية أثناء عرض السيارة الجديدة في شهر يونيو الماضي “أنه لازال المزيد من السيارات تشق طريقها إلى النور خلال العام المقبل”. مما يعني أن العملاء لن يضطروا إلى الانتظار طويلاً للحصول على سيارة هجين.