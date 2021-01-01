5 آلاف جنيه زيادة على أسعار أودي Q2

أعلنت شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الوكيل الحصري لعلامة أودي في مصر، زيادة أسعار سيارتها أودي Q2 بقيمة 5 آلاف جنيه على الفئة الأولى فقط، وجاءت أسعار الفئة الأولى 555 ألف جنيه بدلاً من 550 ألفاً، وثبتت أسعار الفئة الثانية عند 645 ألفاً.
مواصفات أودي Q2
وتأتي أودي Q2 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة قدرها 150 حصان، و عزم دوران 200 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي S TRONIC مكون من 8 سرعات ، كما تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 10.3 ثانية، على عكس النسخة السابقة و التي زودت بمحرك من 3 اسطوانات و بسعة 1000 سي سي، و الذي كان ينتج قوة 115 حصان.
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