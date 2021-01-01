

5 آلاف جنيه زيادة على أسعار أودي Q2 5 آلاف جنيه زيادة على أسعار أودي Q2

أعلنت شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الوكيل الحصري لعلامة أودي في مصر، زيادة أسعار سيارتها أودي Q2 بقيمة 5 آلاف جنيه على الفئة الأولى فقط، وجاءت أسعار الفئة الأولى 555 ألف جنيه بدلاً من 550 ألفاً، وثبتت أسعار الفئة الثانية عند 645 ألفاً.



مواصفات أودي Q2



وتأتي أودي Q2 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة قدرها 150 حصان، و عزم دوران 200 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي S TRONIC مكون من 8 سرعات ، كما تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 10.3 ثانية، على عكس النسخة السابقة و التي زودت بمحرك من 3 اسطوانات و بسعة 1000 سي سي، و الذي كان ينتج قوة 115 حصان.

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تحتوي السيارة على حزمة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية و الستائر الجانبية، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و خاصية الثبات الالكتروني، و برنامج متابعة ضغط الإطارات.كما تضم مستشعرات للركن ، و قفل لمقاعد الأطفال، و منبه لربط الاحزمة، و مثبت سرعة، و كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، و مرايات كهربائية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، و مقود حركة متعدد المهام، و خاصية مانع السرقات.