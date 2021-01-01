المربع نت – رصدت العدسات التجسسية لينكون نافيجيتور 2022 فيس ليفت أثناء اختبار نسخة الشاسيه الطويل لأول مرة على أرض الواقع بعد شهر من تدشين الـ SUV الفاخرة بتصميم محدث وعدد من التقنيات العصرية الجديدة، أبرزهم نظام ActiveGlide الجديد للقيادة النصف ذاتية بدون وضع اليدين على المقود.
ويستخدم النظام عدداً من الكاميرات والرادارات لتمكين السيارة من توجيه نفسها في أكثر من 209,000 كيلومتر من الطرق في أمريكا الشمالية مع استهداف تطبيق النظام في دول أخرى لاحقاً.
كما حصلت السيارة على نظام معلومات ترفيهية SYNC 4 جديد كلياً بضعف القوة الحوسبية للنظام القديم وشاشة 13.2 إنش أكبر حجماً، مع تقنية التعرف على الأصوات الطبيعية ودعم لتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي القياسية والتحديثات عبر الهواء.
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التعليقات على لينكون نافيجيتور 2022 فئة الشاسيه الطويل تظهر في أول صور حية
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