تيسلا تسجل براءة اختراع رسمية لتنظيف الزجاج الأمامي بأشعة الليزر!

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صورة الخبر: تيسلا تسجل براءة اختراع رسمية لتنظيف الزجاج الأمامي بأشعة الليزر!
تيسلا تسجل براءة اختراع رسمية لتنظيف الزجاج الأمامي بأشعة الليزر!

المربع نت – كتبنا العام الماضي عن تطوير تيسلا لتقنية مثيرة جديدة تستخدم أشعة الليزر لتنظيف الزجاج الأمامي وتحطيم القطع المتراكمة الصغيرة عليه وإزالتها، مع تقديم تيسلا لطلب التسجيل التجاري لهذه التقنية في الولايات المتحدة.

والآن أخيراً قرر مكتب براءات الاختراع الأمريكي منح تيسلا براءة اختراع رسمية للتقنية الجديدة كلياً والآن لا يسعنا سوى التساؤل عن احتماليات تطبيق هذه التقنية على أرض الواقع في موديلات العلامة.

بعض التقارير أشارت إلى احتمالية تدشين تقنية استخدام الليزر لتنظيف الزجاج الأمامي في شاحنة سايبرتراك، والدليل برأيهم أن الشاحنة تم تدشينها بدون أي مساحات زجاج أمامي تقليدية، ما يشير ربما إلى تجهيز تيسلا لاستخدام التقنية الجديدة عليها.

ونشير إلى أن تيسلا اضطرت لتأجيل انطلاق سايبرتراك الجديدة لنهاية 2022 ضمن مجموعة تأجيلات لموديلاتها الأخرى مثل شاحنة “سيمي” وسيارة رودستر الخارقة تحت ضغوط أزمة نقص القطع وأشباه الموصلات وتأخر عمليات التطوير الداخلية للشركة.

صورة الخبر: تيسلا تسجل براءة اختراع رسمية لتنظيف الزجاج الأمامي بأشعة الليزر!

المصدر: المربع نت

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