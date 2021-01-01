المربع نت – كتبنا العام الماضي عن تطوير تيسلا لتقنية مثيرة جديدة تستخدم أشعة الليزر لتنظيف الزجاج الأمامي وتحطيم القطع المتراكمة الصغيرة عليه وإزالتها، مع تقديم تيسلا لطلب التسجيل التجاري لهذه التقنية في الولايات المتحدة.
والآن أخيراً قرر مكتب براءات الاختراع الأمريكي منح تيسلا براءة اختراع رسمية للتقنية الجديدة كلياً والآن لا يسعنا سوى التساؤل عن احتماليات تطبيق هذه التقنية على أرض الواقع في موديلات العلامة.
بعض التقارير أشارت إلى احتمالية تدشين تقنية استخدام الليزر لتنظيف الزجاج الأمامي في شاحنة سايبرتراك، والدليل برأيهم أن الشاحنة تم تدشينها بدون أي مساحات زجاج أمامي تقليدية، ما يشير ربما إلى تجهيز تيسلا لاستخدام التقنية الجديدة عليها.
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التعليقات على تيسلا تسجل براءة اختراع رسمية لتنظيف الزجاج الأمامي بأشعة الليزر!
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