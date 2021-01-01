

الركض وراء النماذج القديمة يقلب موازين السوق العالمي.. اكتشف أسرع سيارات مستعملة مبيعًا في 2021 الركض وراء النماذج القديمة يقلب موازين السوق العالمي.. اكتشف أسرع سيارات مستعملة مبيعًا في 2021

يُقبل الكثيرين هذه الأيام على شراء السيارات المستعملة، في السوق العالمي للسيارات، وذلك نتيجة للتباطؤ في إنتاج السيارات الجديدة عالميًا، وفقًا لمجلة «فوربس» الأمريكية، ورغم وجود بعض المؤشرات نحو تحسن قريب في سوق السيارات المستعملة، حيث بدأ في الاستقرار، لكن من الصعب السيطرة على الميل إلى شراء السيارات المستعملة التي تناسب ميزانيتك وتلبي احتياجاتك.



ويقول الموقع الرسمي لمجلة «فوربس»، إنه من الملاحظ في الآونة الأخيرة نماذج قديمة من السيارات، يعود زمن صناعتها لسنوات ماضية ومستعملة تباع بنفس ثمن السيارات الجديدة بل وأكثر مما كانت عليه حينما كانت جديدة، ولا يقتصر السعي وراء القديم في عالم السيارات بل طالت صناعات ومنتجات أخرى، وكأن القديم بات أكثر أهمية من الجديد ومصدرًا للثقة، لذلك يتم بيع السيارات المستعملة على الفور، وتعرض المجلة نماذج لسيارات مستعملة حصلت على اتفاقات للشراء بسرعة غير عادية.



وجمع الموقع، نقلًا عن موقع للتسوق عبر الإنترنت يحمل اسم «iseecar»، قائمة تكشف أسرع السيارات المستعملة مبيعًا، الأشهر الماضية، بناء على تحليل امتد لأكثر من مليون معاملة تم إجرائها، وسيفاجئك أن ثلاثة من أفضل خمس سيارات مبيعًا هي سيارات كهربائية بالكامل، و١٠ من أصل ٢٠ الأكثر مبيعًا يتم تزويدهم بالكهرباء، وكانت سيارة «تسلا موديل ٣» على رأس القائمة، حيث استغرق زمن بيعها ١٥ يومًا وهو أقل من الزمن المعتاد للعثور على مشتريين للسيارات المستعملة، حيث يعتاد بيع المستعمل خلال ٣٥ يومًا، لذلك هي الأسرع مبيعًا.

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يقول كارل براور، المحلل التنفيذي في الموقع الإلكتروني لبيع السيارات: «ظلت سيارة Tesla Model 3) ( مشهورة منذ ظهورها، بفضل التقنية والأداء المذهلين، بالإضافة إلى السعر المعقول نسبيًا مقارنة بسيارات Tesla السابقة»، و«تحظى النماذج المستعملة من الطراز الثالث بشعبية كبيرة لدرجة أن المستهلكين يرغبون في شراء الإصدارات المستخدمة بأسعار أعلى من الإصدارات الجديدة»، فيما زادت شعبية السيارات الكوبية الرياضية وسيارات سيدان والمكشوفة منذ انتشار جائحة «كورونا».وتابع «براور»: «أن شعبية السيارات الرياضية أصبحت شائعة في جميع أنحاء العالم في ظل انتشار الوباء، واستمرت شعبيتها بل زادت رغبة المستهلكين في إجراء عمليات شراء لها حيث يجدونها مصدرًا للسعادة»، واحتلت القائمة ٦ سيارات هجينة تعمل بالغاز والكهرباء بالإضافة إلى أربع سيارات كهربائية، وذلك رغم أن أسعار الغاز لا تزال أعلى عما كانت من قبل عالميًا، لذا ينصح الخبير بالتوقف قليلًا عن شراء المستعمل حتى يستقر السوق ومشكلات العرض والطلب في قطاع السيارات الجديدة والمستعملة.فيقول المحلل لموقع بيع السيارات: «المستهلكون الذين لديهم خيار الانتظار قد يتمكنون من العثور على أسعار أفضل للسيارات الجديدة وخفض أسعار السيارات المستعملة بمجرد استقرار السوق، وهو الأمر الذي لن يحدث على الأرجح حتى بداية العام المقبل».وهذه قائمة السيارات المستعملة الأكثر مبيعًا، أولهم «تسلا موديل 3» وتم بيعها خلال ١٥ يوم بسعر ٤٦.٩٨٢ دولارًا، والتالية «شيفروليه بولت» وهي سيارة كهربائية بالكامل، تم بيعها خلال ٢٠ يوم، وتعود «تسلا» تحتل المرتبة الثالثة بسيارة «تسلا موديل إس»، سيارة كهربائية ذات حجم كامل «هاتشباك» تنتجها شركة «تيسلا موتورز»، تم بيعها خلال 21 يوم بمبلغ 64.205 دولارًا.والسيارة المكشوفة التابعة لشركة «BMW»، وهي «BMW 4 Series» بيعت بمبلغ ٤٠،٦٠٢ دولارًا في ٢٢ يومًا، وتليها السيارة الرياضية مويدل ٢٠٢٠ «تويوتا هايلاندر هايبرد» وتم بيعها على الفور خلال ٢٢ يومًا أيضًا بـ ٤٠،٤٠٤ دولارًا، ثم السيارة المكشوفة «Mazda MX-5 Miata»، وبيعت في ٢٣ يومًا مقابل ٢٦،١٧٦ دولارًا، كذلك «تسلا موديل إكس» ٢٠١٩ المكشوفة وبيعت في ٢٤ يومًا بمبلغ ٧٦.٢٦٨ دولارًا.وتستمر السيارات المستعملة في السيطرة على السوق العالمي، لذا نستكمل عرض القائمة:Honda Clarity Plug-In Hybrid (هوندا كلاريتي) بيعت بثمن 23.519 دولارًا وخلال ٢٤ يومًا.Volkswagen GTI (فولكس فاجن جي تي إي) بيعت بثمن 24.280 دولارًا وخلال ٢٥ يومًا.MINI Convertible (ميني كونفرتبل) بيعت بثمن 27.982 دولارًا وخلال ٢٥ يومًا.Toyota Prius (تويوتا بريوس) بيعت بثمن 21.361 دولارًا وخلال ٢٥ يومًا.Kia Sedona (كيا سيدونا) بيعت بثمن 23.297 دولارًا وخلال ٢٦ يومًا.Mazda MX-5 Miata RF (مازدا إم إكس) بيعت بثمن 30.496 دولارًا وخلال ٢٦ يومًا.Kia Telluride (كيا تيلورايد ٢٠٢٠) بيعت بثمن 4.4913 دولارًا وخلال ٢٧ يومًا.Toyota RAV4 Hybrid (تويوتا راف ٤) بيعت بثمن 30.955 دولارًا وخلال ٢٧ يومًا.Hyundai Palisade (هيونداي باليسايد ٢٠٢٠) بيعت بثمن 45.700 دولارًا وخلال ٢٧ يومًا.BMW i3 (بي إم دابليو أي ٣) الكهربائية، بيعت بثمن 2487 دولارًا وخلال ٢٧ يومًا.Mitsubishi Outlander (ميتسوبيشي أوتلاندر) بيعت بثمن 20.156 دولارًا وخلال ٢٧ يومًا.Honda Insight (هوندا إنسايت) بيعت بثمن 23.953 دولارًا وخلال ٢٧ يومًا.Chevrolet Camaro (شيفورليه كمارو) بيعت بثمن 36.597 دولارًا وخلال ٢٨ يومًا.