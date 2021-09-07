

مصادر: انضمام عضوين من قيادات بنك «ABC» لمجلس إدارة «بلوم» مصر مصادر: انضمام عضوين من قيادات بنك «ABC» لمجلس إدارة «بلوم» مصر

كشفت مصادر خاصة عن انضمام عضوين من فريق قيادة بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC إلى مجلس إدارة بنك بلوم مصر.



وذكرت المصادر أنه تم إنضمام كل من صائل الوعري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، وعمرو النقلي، رئيس الخدمات المصرفية بالجملة في مجموعة ABC إلى مجلس الإدارة ابتداءاً من 4 سبتمبر، إذ تم تعيين صائل رئيساً لمجلس الإدارة، وعمرو كعضو في المجلس.



وكانت أعلنت المؤسسة العربية المصرفية ABC اليوم عن استكمال استحواذها على 99.5% في بنك بلوم مصر، لتوسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترسيخ جذورها في السوق المصرية.

قد يعجبك أيضا...

ويساهم الاستحواذ في زيادة الحصة السوقية لبنك ABC بأكثر من ثلاثة أضعاف في القطاع المصرفي المصري، مما يعزز من حجم وزخم أعمال البنك وتحقيق المزيد من النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياوتزداد عدد فروع بنك ABC في مصر بأكثر من الضعف، فضلاً عن تنويع عروضه في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وتوفير تجربة استثنائية في مجال الخدمات المصرفية الرقميةيأتي هذا الإعلان بعد استكمال عرض الشراء الإجباري، والانتهاء من تحويل ملكية الأسهم، وتحويل سعر الشراء الذي يعادل 425 مليون دولار لبنك بلوم لبنان والمساهمين الأقلية الذين طرحوا أسهمهم في عرض الشراء الإجباري.ويمثل هذا الاستحواذ 1.37x من القيمة الدفترية لبنك بلوم مصر اعتباراً من مارس 2021.وسيحظى عملاء بنك ABC بتجربة مصرفية موسعة مع إمكانية الوصول إلى 41 فرعاً إضافياً (وهذا أكثر من ضعف عدد الفروع الحالية لبنك ABC في مصر)، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الرقمية، فضلاً عن الاستفادة من إمكانات بنك ABC الرقمية المبتكرة مثل بنك “إلى” الرقمي المخصص للعمليات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وإمكانات الدفع الرائدة لشركة الخدمات المالية العربية التابعة لبنك ABC.