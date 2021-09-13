أسعار الدولار اليوم الاثنين 13-9-2021 بالبنوك المصرية

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الدولار اليوم الاثنين 13-9-2021 بالبنوك المصرية

صورة الخبر: أسعار الدولار اليوم الاثنين 13-9-2021 بالبنوك المصرية
أسعار الدولار اليوم الاثنين 13-9-2021 بالبنوك المصرية

واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 13-9-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى"cib" عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الدولار اليوم الاثنين 13-9-2021 بالبنوك المصرية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65031

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager