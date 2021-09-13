

أسعار الدولار اليوم الاثنين 13-9-2021 بالبنوك المصرية أسعار الدولار اليوم الاثنين 13-9-2021 بالبنوك المصرية

واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 13-9-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى"cib" عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.





وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.



15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.



15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.

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