

البورصة المصرية تربح 7.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين البورصة المصرية تربح 7.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، كما ربح رأس المال السوقي نحو 7.431 مليار جنيه ليغلق عند 731.113 مليار جنيه.



وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.94% ليغلق عند مستوى 11140 نقطة، كما زاد «إيجي إكس 50» بنحو 2.7% ليغلق عند مستوى 2436 نقطة، فيما قفز «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.11% ليغلق عند مستوى 13576 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.95% ليغلق عند مستوى 4349 نقطة.



وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 2.38% ليغلق عند مستوى 2913 نقطة، كما ارتفع «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 2.04% ليغلق عند مستوى 3.911 نقطة.

