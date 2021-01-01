أخطر سعد سمير مدافع النادى الأهلى، مسئولو ناديه بموافقته على عرض فيوتشر اف سى لإستعارته بالموسم الجديد، وكان سعد سمير قد طلب مهلة من مسئولى ناديه حتى أمس الأحد، للرد على العرض الذى تقدمت به إدارة النادى الصاعد حديثاً للدوري لضمه، فلقد منح مسئولو النادى الأهلى، سعد سمير حرية الرحيل عن النادى سواء بشكل نهائى أو الإعارة لأى نادى خلال الموسم الجديد بعدما تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز تقديراً لدوره مع المارد الأحمر كأحد كباتن القلعة الحمراء بعد رحلة طويلة داخل النادى الأهلى، واقترب سعد سمير من الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسمين لنادى فيوتشر أف سى.
وشارك سعد سمير فى 204 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 16551 دقيقة لعب وسجل خلالها 13 هدفاً وصنع هدف أخر وتلقى 15 كارت أصفر وتعرض للطرد مرتين، وتوج مع القلعة الحمراء بسبعة بطولات للدوري الممتاز ولقب لكأس مصر ولقبين للسوبر المحلى وأربعة ألقاب لدوري أبطال أفريقيا وثلاثة ألقاب للسوبر الأفريقى.
ولعب سعد سمير لنادى المقاولون العرب وشارك فى 14 مباراة فيما لعب للمصرى البورسعيدى 12 مباراة، ليكون إجمالى مبارياته 230 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة.
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التعليقات على سعد سمير يخطر الأهلى بالموافقة على الإعارة لفيوتشر
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