فشلت فى الصعود للمونديال.. "طائرة مصر" تخسر من تونس وتودع بطولة أفريقيا



منتخب مصر الأول للكرة الطائرة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة

خسر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة رجال أمام نظيره تونس اليوم الإثنين بنتيجة 3-1 في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة في رواندا في الفترة ما بين 7لـ14 سبتمبر







وفاز منتخب تونس بالشوط الأول بنتيجة 25-19.

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وعاد منتخب مصر وانتصر في الشوط الثاني بنتيجة 25-16 ، لكن نسور قرطاج حققوا الفوز في شوطين متتاليين بنتيجتي 25-14 و25-21 ليخطفوا بطاقة التأهل إلى النهائي.وضرب منتخب تونس موعدا مع الكاميرون في النهائي ليكون تكرار لنسخة 2019 حينما فاز منتخب تونس باللقب بعد الفوز في النهائي على الكاميرون بنتيجة 3-2.وبذلك تأهل منتخب تونس والكاميرون إلى كأس العالم الذي يقام في روسيا في عام 2022.ويتأهل طرفا النهائي للمونديال وبهزيمة المنتخب المصري فشل في التواجد في المحفل العالمي للمرة الأولى منذ عام 1994.يذكر أن منتخب تونس هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة إفريقيا بواقع 10 مرات يليه مصر بثماني مرات.