ريجيم البيض لتخفيض الوزن حوالى 10 كيلو فى اسبوعين



ريجيم البيض ريجيم البيض



قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ريجيم البيض لتخفيض الوزن حوالى 10 كجم فى اسبوعين.



ومن اهم مميزات هذا الرجيم انه ..

1- مدته قصيرة و نتيجته مبهره و سريعه

2- فقدان الوزن فيه يبدأ من 5 كيلو و كلما زاد وزن الانسان زادت الخساره التي قد تصل الى 11 كيلو في 15 يوم .

٣-ممنوع لمرضى الكوليسترول المرتفع

اليوم الاول



إفطار : ثمرة جريب فروت أو برتقال + 2 بيض مسلوق +شاى أو قهوه بدون سكر

غداء : طبق فاكهة مشكل + شريحة خبز اسمر +2 بيض مسلوق

العشاء : طبق سلطة مشكل + شريحة صدر دجاج مشوى بالأعشاب و الروز مارى

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اليوم الثانيإفطار : ثمرة جريب فروت أو برتقال +2 بيض مسلوق + قهوة .وجبة الغذاء : سلطة خضار خضراء + دجاج مشوي بدون دهون .العشاء : سلطة مشكلة + 2 بيض مسلوق + برتقاله .اليوم الثالثإفطار : 2 بيض مسلوق + ثمرة جريب فروت +قهوةالغذاء : ثمره طماطم مع القليل من الجبن خالي الدسم + بيضة مسلوقةالعشاء : سلطة مشكلة + دجاج مشوي بأى كميه .اليوم الرابعإفطار : 2 بيض مسلوق + ثمرة جريب فروت +قهوةغداء : طبق فواكه مشكلةعشاء : 2 بيض مسلوق + خضار مطهوة على البخار أو سوتيه .اليوم الخامسإفطار :2 بيض مسلوق + ثمرة جريب فروت +قهوة .غداء: 2 بيض مسلوق + خضار مطهوة على البخار .عشاء: سلطة + سمك مشوى بأى كميه .اليوم السادسإفطار : 2 بيض مسلوق + ثمرة جريب فروت +قهوةالغذاء : خضار مطهو على البخار + شريحة صدردجاج مشوى .العشاء: طبق سلطة فواكه مشكلهاليوم السابعإفطار : 2 بيض مسلوق + ثمرة جريب فروت +قهوةغداء : سلطة طماطم بالجرجير و الخس+ طبق خضار مطهوة على البخار + دجاجالعشاء : خضار مطهو على البخار أو سوتيه بأى كميه .و يكرر لمدة اسبوعين فقط