فوائد الخميرة البيرة مع العسل الأسود



الخميرة البيرة مع العسل الأسود الخميرة البيرة مع العسل الأسود



الخميرة الغذائية مصدر كبير للفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، مما يجعلها بروتينًا كاملاً مثل الموجود في المنتجات الحيوانية.



البروتينات الكاملة هي عناصر مغذية مهمة تساعد في وظائف مثل إصلاح الأنسجة وامتصاص العناصر الغذائية. قد تمنع أيضًا فقدان العضلات.





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فوائد الخميرة البيرة مع العسل الأسودتشمل الفوائد الصحية المحتملة الأخرى للخميرة الغذائية ما يلي:قد تقلل الألياف الموجودة في الخميرة الغذائية ، بيتا جلوكان ، مستويات الكوليسترول. الخميرة الغذائية هي أيضًا طعام منخفض نسبة السكر في الدم يحتوي على الكروم ، وهو معدن قد يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم. الحفاظ جيدة السكر في الدم و الكوليسترول مستويات يخفض خطرك ل مرض السكري و أمراض القلب .كما ان فوائد الخميرة البيرة مع العسل الاسود ولعلاج حب الشباب ومشاكل البشرى ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسبة عالية من النحاس والزنك والتي تعتبر فعالة ضد جميع أنواع الطفح الجلدي.كيفية الاستخدام - أضف ملعقة صغيرة من العسل مع الخميرة البيرةتناوله في الصباح على معدة فارغة وذلك تميل الطفح الجلدي وحب الشباب إلى الزيادة في البداية قبل أن تختفي تمامًا عند استخدام هذا العلاجكما ان الخميرة البيرة لها فوائد لن تتوقعها(1)إذا أردت أن تحصل على السمنة تناول خميرة البيرة بعد الطعام بساعتين 0(2)إذا أردت أن تحصل على النحافة تناول خميرة البيرة قبل الطعام بقليل 0(3) الخميرة تؤخر الشيخوخة وتعطي الجسم حيوية ونشاط(4)تعتبر الخميرة من اغنى المصادر بمجموعة فيتامين -ب-المركب الذي يحتاجه الجسم لسلامة أعصاب الجسم 0(5)كما تتميز خميرة البيرة عن أغلب الاطعمة با حتوائها على مادة تحول دون الإصابة بمرض البول السكري وهي مايسمى العامل المقاوم للسكر حيث ان وجود هذا العنصر ضروري لانتاج الانسولين من غدة البنكرياس لذلك يفضل استعماله حتى لمن لديهم مرض السكر 0(6)أن استعمال خميرة البيرة يؤخر ظهور الشيب لأن به حامض يسمى النكليك-NuclicAciD - وهو ضروري لاحتفاظ خلايا الجسم بحيويتها ونشاطها مما يؤخر ظهور الشعر الابيض في الجسم 0(7)خميرة البيرة تمنع ظهور التجاعيد في الوجهه ويوصى بها لمكافحة الأرق والضيق 0 هذه بعضا من فوائد خميرة البيرةلذا علينا تناولها يومياوبالتوفيقخميرة البيرة والشعر الابيض :يمكنك استعادة لون شعرك باتباع نظام غذائي معين مدة 6 أشهر على الأقل وهذا النظام يتكون من :خميرة بيرة،حبوب القمح غير المنخولة، اللبن الرائب، والعامل المشترك بين هذه الأغذية هو غناها بـ(فيتامين ب) ويمكن تناول ما يأتي:• شرب كوب من اللبن الرائب مع كل وجبة حوالي نصف لتر أو أكثر يوميا.• تناول الحديد واليود، والحديد متوافر في العسل الأسود والكبد والمشمش وحبوب القمح، واليود متواجد في فواكه البحر والأسماك .• تناول الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض ومنتجات الألبان واللوبياء، التي يتوافر فيها الزنك، ويوصي الخبراء بتناول 8 ملليجرامات على الأقل من الزنك، أو حوالي نصف قرص يوميا، مع مكملات المعادن والفيتامينات المتعددة لحماية الأطفال من الشيب.• تناول ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة مع كل وجبة وأضف إليها كمية من "بانتوتينات الكالسيوم" وحمض "بارا أمينوبنزويك" مع ملعقة صغيرة من "الأنيوزيتول" وهذه الأحماض تعتبر من أهم الفيتامينات الفعالة في إعطاء الشعر الأشهب لونه الطبيعي وهي كلها من مجموعة فيتامين ب ، وأقل كمية يمكن أخذها في اليوم من "بنتوتينات الكالسيوم" هي 10 ملليجرام يومياً ومن حمض "البارا أمينوبنزويك" 100 ملليجرام أو أكثر و من "الأنيوزيتول" ما لا يقل عن 3 جرام (ملعقة كبيرة) ويتوافر الأول والثالث في العسل الأسود بكثرة ومن الممكن صرف بعضها من الصيدلية.وعليك الاستمرار بعد استعادة لون شعرك على تناول اللبن الرائب والعسل الأسود والقمح حتى لا يعاودك اللون الأبيض .