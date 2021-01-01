تعتبر الأسماك مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات وفيتامين د والتي تعتبر ضرورية لمرضى السكري في إدارة مستويات الجلوكوز ومنع مقاومة الأنسولين وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب.
1. غني بفيتامين د
أظهرت دراسة أن تناول الأسماك الدهنية بانتظام (وليس الأسماك الخالية من الدهون) مثل السلمون والرنجة يمكن أن يساعد في زيادة مستويات فيتامين (د) في الجسم، فيتامين د هو فيتامين حيوي في الأسماك ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري، قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين في الجسم ، وهو مقدمة لمرض السكري ، وبالتالي قد يساعد في تقليل مخاطره.
2. غني بالبروتينات
السمك مصدر غذائي جيد للبروتينات، وفقًا لدراسة ، تحتوي الأسماك مثل Mustelus Antarcticus على مزيج فريد من البروتينات عالية الجودة التي قد تساعد في توفير مستوى كبير من الشبع ، مقارنةً بلحم البقر والدجاج، تقلل الأسماك مثل التونة من الشهية واستهلاك الطعام مقارنةً بالديك الرومي والبيض ، وبالتالي ، قد تساعد في تحفيز استجابة الأنسولين المحسّنة، لذلك ، قد تساعد البروتينات الغذائية في تحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكري ومرضى السكر.
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التعليقات على فوائد بالجملة.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول السمك؟
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