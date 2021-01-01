

أعراض الأنفلونزا وكورونا أعراض الأنفلونزا وكورونا



مع تغيرات الجو قد يصاب العديد بالأنفلونزا وقد تختلط الأعراض بينها وبين فيروس كورونا عند الكثير، وقد حذر مستشار الرئيس من التشابه بينهما وأن الحصول على اللقاحين سيجنبنا الخلط بينهما، ونعرض لكم أعراض الأنفلونزا وكورونا وكيف نفرق بينهما.







الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:

- ارتفاع في درجة الحرارة وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك)

- سعال جديد ومستمر وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة ، أو 3 نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة (إذا كنت تعاني عادة من السعال ، فقد يكون أسوأ من المعتاد)

- فقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء ، أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد.

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أما عن أعراض الإنفلونزا يمكن أن تشمل:حمى مفاجئة - درجة حرارة 38 درجة مئوية أو أعلىجسد مؤلمالشعور بالتعب أو الإرهاقسعال جافالتهاب الحلقصداعصعوبة النومفقدان الشهيةالإسهال أو آلام في البطنالشعور بالمرضوبالنسبة لأعراض البرد تظهر تدريجيًا ويمكن أن تشمل:انسداد أو سيلان الأنفالتهاب الحلقالصداعآلام العضلاتالسعالالعطسارتفاع في درجة الحرارةضغط في أذنيك ووجهكفقدان حاسة التذوق والشمفيروس كورونا الإنفلونزا؟أولاً ، لدى فيروس كورونا والإنفلونزا عرض مرض مماثل أي أنهما يتسببان في أمراض الجهاز التنفسي ، والتي تظهر على شكل مجموعة واسعة من الأمراض من عديمة الأعراض أو خفيفة إلى المرض الشديد والموت.ثانيًا ، ينتقل كلا الفيروسين عن طريق التلامس والقطرات والأبخرة. ونتيجة لذلك ، فإن نفس تدابير الصحة العامة ، مثل نظافة اليدين وآداب السلوك التنفسي الجيدة (السعال في مرفقك أو في منديل والتخلص من الأنسجة على الفور) ، هي إجراءات مهمة يمكن للجميع اتخاذها لمنع العدوى.كيف تختلف فيروسات الأنفلونزا COVID-19؟تعد سرعة الانتقال نقطة اختلاف مهمة بين الفيروسين تتميز الإنفلونزا بفترة حضانة متوسطة أقصر (الفترة من العدوى إلى ظهور الأعراض) وفترة تسلسلية أقصر (الوقت بين الحالات المتتالية) مقارنة بفيروس COVID-19.يقدر الفاصل التسلسلي لفيروس COVID-19 بـ 5-6 أيام ، بينما بالنسبة لفيروس الأنفلونزا ، فإن الفاصل التسلسلي هو 3 أيام. هذا يعني أن الإنفلونزا يمكن أن تنتشر بشكل أسرع من COVID-19.علاوة على ذلك، فإن الانتقال في الأيام الثلاثة إلى الخمسة الأولى من المرض ، أو الانتقال المحتمل قبل الأعراض - انتقال الفيروس قبل ظهور الأعراض - هو المحرك الرئيسي لانتقال الإنفلونزا. في المقابل، بينما نتعلم أن هناك أشخاصًا يمكنهم التخلص من فيروس COVID-19 قبل 24-48 ساعة من ظهور الأعراض، في الوقت الحالي ، لا يبدو أن هذا هو المحرك الرئيسي للانتقال.عدد الإصابات الثانوية الناتجة عن فرد مصاب - يتراوح بين 2 و 2.5 لفيروس COVID-19 ، وهو أعلى من الإنفلونزا. ومع ذلك ، فإن التقديرات الخاصة بكل من فيروسات COVID-19 وفيروسات الأنفلونزا شديدة السياق والوقت ، مما يجعل المقارنات المباشرة أكثر صعوبة.يعتبر الأطفال من العوامل الهامة لانتقال فيروس الأنفلونزا في المجتمع. بالنسبة لفيروس COVID-19 ، تشير البيانات الأولية إلى أن الأطفال أقل تأثراً من البالغين وأن معدلات الهجوم السريري في الفئة العمرية 0-19 منخفضة. تشير بيانات أولية أخرى من دراسات انتقال العدوى المنزلية في الصين إلى أن الأطفال يصابون من البالغين ، وليس العكس.في حين أن نطاق أعراض الفيروسين متشابه ، يبدو أن الجزء المصاب بمرض حاد مختلف. بالنسبة لـ COVID-19 ، تشير البيانات حتى الآن إلى أن 80٪ من الإصابات خفيفة أو بدون أعراض ، و 15٪ عدوى شديدة وتتطلب أكسجين و 5٪ عدوى خطيرة تتطلب تهوية. هذه الأجزاء من العدوى الشديدة والحرجة ستكون أعلى مما هو ملاحظ لعدوى الأنفلونزا.الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأنفلونزا الحادة هم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والذين يعانون من حالات طبية مزمنة كامنة وأولئك الذين يعانون من كبت المناعة. بالنسبة لـ COVID-19 ، فهمنا الحالي هو أن التقدم في السن والظروف الأساسية تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الشديدة.يبدو أن معدل الوفيات بسبب COVID-19 أعلى منه في الأنفلونزا ، وخاصة الأنفلونزا الموسمية. في حين أن معدل الوفيات الحقيقي لـ COVID-19 سيستغرق بعض الوقت لفهمه بالكامل ، فإن البيانات التي لدينا حتى الآن تشير إلى أن معدل الوفيات الخام (عدد الوفيات المبلغ عنها مقسومًا على الحالات المبلغ عنها) يتراوح بين 3-4٪ ، وفيات العدوى سيكون المعدل (عدد الوفيات المبلغ عنها مقسومًا على عدد الإصابات) أقل. بالنسبة للأنفلونزا الموسمية ، عادة ما تكون الوفيات أقل بكثير من 0.1٪. ومع ذلك ، يتم تحديد الوفيات إلى حد كبير من خلال الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها.