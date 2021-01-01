بمذاق لذيذ.. طريقة تحضير الدجاج المشوي بالزبادي

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الدجاج المشوي بالزبادي


الدجاج المشوي من الأكلات اللذيذة التي يمكن إعدادها بالكثير من الطرق والوصفات المختلفة، ويمكنك إضافة تتبيلة مختلفة لـ الدجاج المشوي للحصول على مذاق غني.



مقادير الدجاج المشوي بالزبادي

دجاجه مقطعه ست قطع

التتبيله:

2 فص ثوم مفرومين

ملح
1 ملعقة جنزبيل فريش مفروم

توابل دجاج

1 حبه فلفل اخضر مفرومه

فلفل حار مقطع ( اختيارى)

فلفل

كاري

بصل وثوم بودر

كركم

بابريكا

طريقة تحضير الدجاج المشوي بالزبادي

1- قومي بتتبيل الدجاج المقطع بعد خلط جميع المقادير جميعها ويترك في التتبيلة لفترة حتى يتشربها.

2- وتوضع في صاج وتطهى في الفرن حتى تنضج ثم يقدم الدجاج المشوي.

المصدر: elbalad

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