بمذاق لذيذ.. طريقة تحضير الدجاج المشوي بالزبادي



الدجاج المشوي بالزبادي الدجاج المشوي بالزبادي



الدجاج المشوي من الأكلات اللذيذة التي يمكن إعدادها بالكثير من الطرق والوصفات المختلفة، ويمكنك إضافة تتبيلة مختلفة لـ الدجاج المشوي للحصول على مذاق غني.







مقادير الدجاج المشوي بالزبادي

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دجاجه مقطعه ست قطعالتتبيله:2 فص ثوم مفرومينملح1 ملعقة جنزبيل فريش مفرومتوابل دجاج1 حبه فلفل اخضر مفرومهفلفل حار مقطع ( اختيارى)فلفلكاريبصل وثوم بودركركمبابريكاطريقة تحضير الدجاج المشوي بالزبادي1- قومي بتتبيل الدجاج المقطع بعد خلط جميع المقادير جميعها ويترك في التتبيلة لفترة حتى يتشربها.2- وتوضع في صاج وتطهى في الفرن حتى تنضج ثم يقدم الدجاج المشوي.