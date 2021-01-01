سر جمال الهنود.. 3 زيوت لا تستغني عنها للعناية بشعرك



سر جمال الهنود سر جمال الهنود

من أجل الحصول على شعر أحلامك ، من حيث الطول والملمس والحجم ، عليك العمل باستمرار عليه تحتاج العناية بشعرك إلى التفاني والجهد وأحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو تزييت شعرك من وقت لآخر في حين أن بعض الناس لا يحبون تزييت شعرهم ، إلا أن له فوائد معينة تساعد في العناية بالشعر.



ونقدم لك فوائد ثلاثة أنواع من الزيت: اللوز والأركان وجوز الهند وفقا ل indian express





قد يعجبك أيضا...

1- زيت اللوزينعم الشعرسيصبح شعرك أكثر نعومة بعد استخدام زيت اللوز قد تلاحظ أيضًا أن شعرك أسهل في التمشيط والتصفيف.* يعزز نمو الشعريساعد زيت اللوز على تقوية الشعر وجعله أقل عرضة لتقسيم الأطراف ، لذلك لن يعوق نمو شعرك تساقط الشعر التالف. فيتامين هـ ، أحد مضادات الأكسدة الطبيعية ، موجود في زيت اللوز. تحمي مضادات الأكسدة شعرك من الإجهاد البيئي ، مما يجعله يبدو أصغر سنًا وأكثر صحة.التكييف العميق ضروري في أي روتين للعناية بالشعر فهو لا يساعد فقط في إصلاح الأضرار الموجودة وإعادة بنائها ، ولكنه أيضًا يعيد ترطيب الشعر ومرونته. بعد التعرض لأشعة الشمس أو استخدام معدات ساخنة ، يمكن أن يؤدي استخدام زيت اللوز كقناع إلى إعادة بناء وتغذية شعرك.فوائد زيت الارجانيمنع التلف الحرارييحمي فيتامين E والأحماض الدهنية من زيت الأرغان الشعر وفروة الرأس من أضرار الحرارة التي تسببها أجهزة التصفيف. أضيفي بضع قطرات من زيت الأرغان الأساسي إلى الشعر الرطب أو الجاف قبل وبعد التجفيف أو التمليس أو التجعيد.* يحسن ملمس الشعرغالبًا ما يستخدم زيت الأركان كمكيف للشعر. يفك تشابك الشعر ويضفي لمعانًا ويمنحه ملمسًا مخمليًا. للحصول على علاج طبيعي للشعر ، ضعي بضع قطرات على الشعر المجفف بالمنشفة وفرشاة لتوزيعه بالتساوي.يصلح الشعر التالف* يمكن أن يحدث تلف الشعر بسبب العلاجات الكيميائية القوية مثل التمليس والتلوين. يساعد فيتامين هـ ومضادات الأكسدة في زيت الأركان على إعادة بناء وإصلاح الشعر التالف. كما أنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تكثف الشعر وتمنع تقصف الأطراف.فوائد زيت جوز الهند* يمنع قشرة الرأسيمكن أن يساعد زيت جوز الهند المستخدم على فروة الرأس بشكل منتظم في منع الجفاف والقشرة. يساعد تأثيره المرطب على فروة الرأس بخصائصه المضادة للفطريات ، والتي تساعد على منع الإصابة بأمراض فروة الرأس بخلاف قشرة الرأس.* يمنع التلف الناتج عن لون الشعرإذا كان شعرك قد تضرر بسبب الإفراط في معالجة اللون ، فقم بالتحكم في الضرر الضروري باستخدام زيت جوز الهند. لديها القدرة على التغلغل في كل ثقب صغير في جذع الشعرة.* يزيد من القوة والسمكيدخل زيت جوز الهند شعرك ويمنع فقدان البروتين. يقويها ويقويها ، مما يجعلها تبدو أكثر سمكًا وامتلاءً.