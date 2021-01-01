

المسقعة باللحمة المفرومة المسقعة باللحمة المفرومة

قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.







مكوّنات المسقعة:



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ثلاث حبّات كبيرة من الباذنجان.خليط اللحمة المفرومة:نصف كيلو من اللحمة الناعمة المفرومة.ثلاث ملاعق كبيرة من زيت ذرة.حبّة كبيرة من البصل، مفرومة بشكل ناعم.أربعة فصوص من الثوم المهروس.أربع حبّات من الطماطم المقشّرة والمفرومة.ملعقتان كبيرتان من ربّ البندورة.ملعقة كبيرة من الملح.ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.ملعقة صغيرة من البهارات مشكل.حبّة متوسطة من الفلفل الأخضر الحلو، المفروم لمكعّبات.حبّة متوسطة من الفلفل الأحمر الحلو، المفروم لمكعّبات.حبّة متوسطة من الفلفل الأصفر الحلو، المفروم لمكعّبات.كوبان من الماءزيت ذرة؛ لقلي الباذنجان.طريقة التحضير:سخّني الفرن على درجة حرارة 180، وأحضري طبق فرن واسع.قشّري ثلاث حبّات من الباذنجان الأسود وقطّعيها إلى مكعبات متوسّطة الحجم.أحضري مقلاة عميقة وضعي بداخلها مقداراً كافياً من زيت الذرة وضعيه على نار عالية إلى أن يسخن الزيت جيداً.اقلي مكعّبات الباذنجان واتركيها عدّة دقائق إلى أن تنضج، بحيث تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات، ثمّ أخرجيها وصفيها جيداً من الزيت وضعيها على ورق النشاف للتخلص من زيت الزائد، ثمّ ضعي نصف كميّة مكعّبات الباذنجان المقلية داخل الطبق الخاص بالفرن.قشّري البصل وافرميه بشكل ناعم، واهرسي الثوم واحضري كوبان من الماء، وقشّري الطماطم وافرميها على شكل مكعّبات وافرمي الفلفل الأحمر، والأخضر، والأصفر إلى مكعّبات.أحضري مقلاة واسعة وأضيفي كميّة قليلة من زيت الذرة وأضيفي إليها اللحمة المفرومة ناعمة على نار متوسّطة.استمري بتحريك اللحمة إلى أن يتغيّر لونها، ثمّ أضيفي البصل المفروم مع التحريك إلى أن يلين البصل.أضيفي الثوم المهروس ومكعّبات الطماطم وربّ البندورة، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة، ومكعبات الفلفل الأخضر، والأحمر والأصفر، بالإضافة إلى قرون الفلفل.قلّبي المكوّنات مع بعضها البعض إلى أن تتجانس، ثمّ أضيفي كوبان من الماء المغلي واتركيها لمدّة عشر دقائق على نار هادئة إلى تنضج.أضيفي نصف كمية اللحمة مع المكوّنات فوق مكعّبات الباذنجان، ثمّ أضيفي النصف الآخر من اللحمة، ثمّ غلّفي الطبق الخاصّ بالفرن بورق الألمنيوم، ثمّ أدخليه إلى الفرن لمدة عشرين دقيقة.أزيلي ورق الألمنيوم عنه بعد مرور العشرين دقيقة، ثم أعيديه إلى الفرن مرّة أخرى، واتركيه لمدّة عشر دقائق إلى أن يتحمّر السطح قليلاً ثمّ أخرجيه من الفرن.اقلي الصنوبر واللوز لتزيين طبق المسقعة.