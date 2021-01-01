خبير مصري يعلق على تصريح إسرائيل بتآكل قدرات جيشها

علق الخبير العسكري المصري اللواء سمير راغب في تصريح لـRT يوم الأحد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد حول تآكل قدرات جيش إسرائيل.
وقال راغب: "مقاربة الكتلة الحاكمة "الهشة" في إسرائيل والتي يعبر عنها لابيد، تعتمد على العمل في اتجاه القضايا التي توحد البلاد ولا تتسبب في صدام بين مكوناتها المتعارضة، فتتجنب الانخراط في عملية سلام حقيقية على مرجعية القرارات الدولية على حدود 4 يونيو 1967 على مبدأ حل الدولتين، كما تتجنب الدخول في عمليات عسكرية في مواجهة قطاع غزة، مثل تلك الأخيرة التي تسببت في خسائر اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة للجانب الإسرائيلي بسبب تأخر تعطل المطارات، وبقاء ثلثي الإسرائيليين في الخنادق، بالإضافة للتكاليف العسكرية وفي مقدمتها صواريخ القبة الحديدية التي تتكلف عشرات الآلاف من الدولارات للصاروخ الذي يواجه صواريخ فلسطينية تكلفتها بضع مئات من الدولارات".
وأضاف: "على الجانب السياسي تخسر إسرائيل كثيرا في كل حرب، بالإضافة للهزائم المعنوية للجيش في الشل في إيقاف صواريخ مقاومة محاصرة من سنوات وتحطيم أسطورة الردع الإسرائيلي على صعيد الرأي العام الدولي وخاصة عندما تم استهداف الأبراج التي تحوي وكالات الأنباء العالمية وفي مقدمتها "أسوشيتيد برس" ومقر قناة "الجزيرة" الذي دفع الإعلام الدولي الاصطفاف في مواجهة القمع الإسرائيلي الذي انعكس بشكل كبير على تغطية العدوان على قطاع غزة، والذي كان له تأثير تعاطف معه جناح من اللوبي الصهيوني داخل الكونغرس الأمريكي مع أهل غزة".
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