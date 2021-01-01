شاهد|تضامنا مع أسرى جلبوع.. متظاهرون يلقون الملاعق أمام سفارة إسرائيل في واشنطن



السفارة الاسرائيلية في أمريكا السفارة الاسرائيلية في أمريكا

احتج عدد كبير من المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية في أمريكا، وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة لمظاهرة أمام سفارة إسرائيل في واشنطن، عبر المشاركون فيها عن تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين بإلقاء الملاعق أمام مبنى السفارة.



وتظهر الصورة مئات الملاعق الملقاة على مدخل سفارة إسرائيل في واشنطن، في إشارة رمزية إلى عملية هروب الأسري الفلسطينيين من سجن جلبوع.



وتمكن ستة أسرى فلسطينيين، من الهروب من سجن جلبوع شديد الحراسة، في فضيحة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، إلا أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال أربعة منهم.

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والستة هم محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري ومناضل يعقوب نفيعات وأيهم فؤاد كمامجي.ولا يزال الأسيران مناضل نفيعات وأيهم كمامجي طليقين حتى الآن، في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال عمليات البحث عنهما.كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، لمتابعة حالة الأسرى الفلسطنيين في السجون الإسرائيلية، والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب، كما طالب بضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى.وقال محمد اشتية، في كلمته، “على ضوء إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي، وما جرى من أقاويل حول ذلك، أدعو المواطنين جميعًا إلى عدم كيل الاتهامات جزافًا إلي أهلنا".https://twitter.com/PalinfoAr/status/1437431966769500161/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1437431966769500161%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitframe.com%2Fshow%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPalinfoAr%2Fstatus%2F1437431966769500161%3Fs%3D20