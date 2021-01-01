الكويت تسمح بدخول هذه الفئات بدون تطعيم

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أعلنت الكويت السماح بدخول غير المُطعمين ممن هم دون الـ 18 عاماً لمرة واحدة، وممن لديهم إقامة صالحة ولم يتمكنوا من الحصول على التطعيم خارج دولة الكويت.







وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إنها خاطبت شركات الطيران العاملة في مطار الكويت بشأن السماح بدخول غير المُطعمين ممن دون الـ 18 عاماً لمرة واحدة، وممن لديهم إقامة صالحة ومتواجدين بالخارج ولم يتمكنوا من الحصول على التطعيم خارج دولة الكويت، وذلك بشرط تطبيق الحجر المؤسسي عليهم.