نشرت لجنة التحقيق الروسية مقطع فيديو من مكان تحطم الطائرة الروسية المنكوبة من طراز «L-410» في مقاطعة إيركوتسك في إقليم سيبيريا.
وترصد اللقطات المحققين في مكان تحطم الطائرة وكذلك بقايا الحطام المتراكمة في مكان سقوطها، وعلى متنها، 16 شخصا، بما في ذلك 14 راكبا وطاقم من شخصين: توفي أربعة منهم، وأصيب الآخرون بجروح مختلفة.
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التعليقات على أول فيديو لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة .. شاهد
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