أول فيديو لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة .. شاهد



طائرة الركاب الروسية المنكوبة طائرة الركاب الروسية المنكوبة

نشرت لجنة التحقيق الروسية مقطع فيديو من مكان تحطم الطائرة الروسية المنكوبة من طراز «L-410» في مقاطعة إيركوتسك في إقليم سيبيريا.







وترصد اللقطات المحققين في مكان تحطم الطائرة وكذلك بقايا الحطام المتراكمة في مكان سقوطها، وعلى متنها، 16 شخصا، بما في ذلك 14 راكبا وطاقم من شخصين: توفي أربعة منهم، وأصيب الآخرون بجروح مختلفة.

قد يعجبك أيضا...

وكانت الطائرة الروسية المنكوبة قد نفذت هبوطا اضطراري قاسي على بعد أربعة كيلومترات من قرية كازاتشينسكوي بمقاطعة إيركوتسك، وفي الوقت الراهن يجري التحقيق، لتحديد أسباب وظروف الحادث.ويذكر أن إلى الطائرة ذات محركين تابعة لشركة الخطوط الإقليمية، وتم تصميمها في أواخر الستينيات من قبل شركة Let التشيكوسلوفاكية.وبدأت عمليات التشغيل التجاري للطائرة في عام 1973.