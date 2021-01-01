حكم صلاة الرجل بملابس خفيفة؟.. الإفتاء تجيب

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز فى وقت الحر أن يصلى الرجل بفانلة حمالات أم يجب عليه أن يغطى ذراعيه؟”.



وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز أن يصلى الرجل بفانلة حمالات، لأن عورة الرجل فى الصلاة من سرته إلى ركبتيه.



وأشار أمين الفتوى خلال فيويو عبر قناة دار الإفتاء علي يوتيوب الى أنه من الأولى والأفضل أن يغطي الرجل ذراعية أثناء الصلاة، لأنه قد ورد فى السنة النبوية ذلك.

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