الزمالك يفرط في ثنائي الفريق من أجل "فيوتشر"



الزمالك يفرط في ثنائي الفريق الزمالك يفرط في ثنائي الفريق

اقترب الثنائى عمر السعيد مهاجم الزمالك وياسين مرعى المدافع الشاب من الانتقال لنادى "فيوتشير" الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة فى الموسم الجديد.







ووافق مسئولو الزمالك، على انتقال عمر السعيد العائد من الإعارة بالجونة على سبيل البيع النهائى مع إعارة ياسين مرعى لنادى فيوتشير الذى طلب التعاقد مع اللاعبين رسميا.

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وشدد مسئولو الزمالك، على أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك منح الإدارة الضوء الأخضر للتفريط فى خدمات السعيد بعد التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد هداف المصرى البورسعيدى بجانب تفعيل بند الشراء فى عقد التونسى سيف الدين الجزيرى.3 مباريات ودية تجهز الزمالك لمباراة أسوانوطالب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، من الجهازالإدارى لفريقه الإعداد لخوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة القادمة استعدادا لمواجهة أسوان فى الدور نصف النهائى لمسابقة كأس مصر.واشترط المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، أن تكون أول مباراتين أمام فريق من الدرجة الأولى على أن تكون المباراة الثالثة أمام أحد فريق الدورى الممتاز.وطالب كارتيرون من جهازه المعاون إعداد ملف كامل يشمل جميع العناصر المميزة بقطاع الناشئين وذلك من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين وتجهيزهم من الناحية الفنية في الفترة المقبلة، ليكونوا نواة الفريق الأول مستقبلا وإكسابهم بعض الخبرات والتى بدأها كارتيرون فى ولايته الأولى مع الفريق الابيض .تأجيل موعد إنطلاق معسكر الزمالك ببرج العربوكان كارتيرون أجل موعد انطلاق معسكر الفريق ببرج العرب من 14 إلى 20 سبتمبر الجرى بعد تحديد اتحاد الكرة إقامة مباراة نصف نهائى الكأس أمام أسوان فى الثانى من أكتوبر المقبل.ومن المنتظر أن ينتظم جميع اللاعبين الدوليين فى معسكر الفريق ببرج العرب خاصة بعد الراحة التى حصل عليها نجوم منتخب مصر محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمد عبدالشافى وزيزو وأحمد فتوح ونجم المغرب أشرف بن شرقى ونجما تونس حمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى لمدة أسبوع من 7 إلى 14 سبتمبر الجارى عقب نهاية مشاركتهم مع منتخبات بلادهم الوطنية فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2020.ويسعى الفرنسى كارتيرون لزيادة النواحى البدنية واستعادة فورمة المباريات لبطل الدورى بحثا عن عبور أسوان الهابط لدورى المظاليم والمنافسة بقوة فى نهائى البطولة على حصد اللقب والتتويج بالثنائية المحلية.محمد أوناجم ينتظم فى تدريبات الزمالكوشارك المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جميع الفقرات التأهيلية والفنية للتدريبات بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.وانتظم أوناجم في التدريبات أمس عقب عودته من بلاده بعد انتهاء إعارته للوداد المغربي، ولكنه خضع لبرنامج بدني فقط؛ لتجهيزه قبل المشاركة في التدريبات.برنامج خاص لتأهيل أوباماكما خاص يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة وذلك وفقا لبرنامج تم وضعه من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.وقام أوباما بالركض لعدة دقائق بمحيط الملعب ثم خاض بعد ذلك بعض التدريبات بالكرة بعدها شارك مع اللاعبين في باقي فقرات التمرين بشكل طبيعي.