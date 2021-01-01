شاهد | أول صورة من لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

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صورة الخبر: الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

نشر موقع الرئاسة أول صورة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت ، حيث تعد هذه هي الزيارة الاولى من نوعها لمسئول إسرائيلي من ١٠ سنوات .

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالى بينيت”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود اعادة احياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: elbalad

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