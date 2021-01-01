زراعة عين شمس: رابط لحصول الطلاب على لقاح كورونا



زراعة عين شمس زراعة عين شمس

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الجامعة تحت قيادة الدكتور محمود المتيني تقوم بمجهود كبير بشأن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الكليات وهيئة أعضاء التدريس.







وأضاف الدكتور أحمد ان الكلية سوف تنتهي من تطعيم كافة منسوبيها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021_2022 لضمان سير العملية التعليمية دون أي معوقات والحفاظ على صحة وسلامة منسوبي كلية زراعة جامعة عين شمس .

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وأشار عميد زراعة جامعة عين شمس أن الكلية تواصل يوميا تطعيم طلابها وهيئة أعضاء التدريس بشكل سليم .ونوه الدكتور أحمد جلال الي خطوات تلقي الطلاب لقاح فيروس كورونا المستجد وهي كالاتي :تم إنشاء الروابط المرسلة لكل كلية لكى يقوم كل طالب بالتالى:١-إدخال البيانات الاساسية به علي رابط الموقع٢- انتظار رسالة نصية بموعد ومكان تلقي التطعيم٣- سيكون الكشف الطبي وتلقي التطعيم في موعد ومكان واحد داخل الكلية الخاصة بكم*ملحوظة* ستصل الرسالة النصية بالتوجه لمستشفيات جامعة عين شمس لتلقي اللقاح لكن يجب علي كل طالبة التوجه لمكان الكشف الطبي بالكلية الخاصة بها.٤- بعد تلقي التطعيم يتم اصدار شهادة إلكترونية مزودة بالـ QR code تفيد ببيانات متلقي اللقاح وموعد تلقي اللقاح٥- يتم استخراج الشهادة مجانا دون أي رسوم٦- هذا الرابط خاص فقط بمتلقي اللقاح داخل جامعة عين شمس٧- لا يتم تداول هذا الرابط لمن هو خارج كليات ومستشفيات جامعه عين شمس.٨- علي من تلقي اللقاح خارج جامعة عين شمس احضار شهادة اثبات للتطعيم حتي يتمكن من استكمال الكشف الطبي.رابط كلية الزراعة‏https://forms.office.com/r/Lk7idydX8H