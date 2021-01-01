تنبيه مهم من هندسة القاهرة إلى طلاب الفرقة الثانية ميكانيكة

كلية الهندسة جامعة القاهرة
أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، تنبيه هام لطلاب برنامج (الهندسة الميكانيكية) فقط ، الناجحين بالفرقة الثانية و المنقولين إلي الفرقة الثالثة لعام 2021/2022 .
بانه سيتم اختيار التخصص الداخلي للبرنامج طبقا للائحة 2018 ، في من يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر حتي السبت الموافق ٢٥ سبتمبر .
و بعد انتهاء الفترة سيتم غلق باب اختيار التخصص من حساب الطالب علي موقع الكلية ،و لن يلتفت إلي اي طلب ورقية .
على الجانب الاخر ، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ( علوم - رياضة ) وطلاب الشعبة الأدبية ، تبدأ الكليات فى استقبال الأوراق الخاصة بكل طالب استعدادا للعام الدراسى 2021-2022.
وفى هذا التقرير نقوم بنشر الاوراق المطلوبة للطلاب المستجدين المرشحين من قبل مكتب التنسيق فى العام الجامعى 2021-2022 بـ كلية الهندسة جامعة القاهرة .
قررت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، بدء إستلام الملفات للطلاب المستجدين إعتبارا من الأحد الموافق 5 من سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 9 من سبتمبر بمقر الكلية بالجيزة من التاسعة صباحا بموجب بطاقة الترشيح .
الاوراق المطلوبة
1- إحضار مظروف التقديم من مطبعة الكلية مع كتابة البيانات بخط واضح + كتابة البيانات على كارت البيانات بالمظروف .
2- أصل شهادة الميلاد + عدد 5 صورة منها
3- عدد 8 صور شخصية ( 4*6) مع كتابة اسم الطالب.
4- بطاقة الترشيح
5- عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومى الخاص بالطالب.
6- نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مديرية الأمن.
7- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 5 صور منها.
8- الطلاب مواليد 2003 وما قبلها عليهم احضار بطاقة 6 جند من قسم الشرطة التابع لها + صورة منها.
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