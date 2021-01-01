تنسيق الجامعات 2021.. برقم الجلوس ننشر رابط نتيجة تقليل الاغتراب

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

ينتظر طلاب الثانوية العامة لعام 2021 نتيجة تقليل الاغتراب التى تم أغلاقها بالأمس ، من خلال التنسيق الإلكترونى بنسبة 10% من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل .

موعد نتيجة الاغتراب
كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب ، ستعلن خلال 72 من غلق باب التقديم في المرحلة التى بدأت من يوم الأربعاء حتى مساء أمس الأحد .

وأضاف المصدر لـ "صدى البلد"، أن مرحلة تقليل الاغتراب متاحة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق لعام 2021 .

تنسيق
رابط الحصول على النتيجة
حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، الرابط الخاص بنتيجة تقليل الأغتراب https://tansik.egypt.gov.eg/application/ ، حيث يمكن للطالب الحصول على نتيجة النتسيق بالرقم السرى و رقم الجلوس الخاص به ، فى الموعد الذى حددته وزارة التعليم العالى البحث العلمى .

عدد الطلاب المتقدمين لتقليل الاغتراب
أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت أن 85 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

المصدر: elbalad

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