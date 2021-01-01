ينتظر طلاب الثانوية العامة لعام 2021 نتيجة تقليل الاغتراب التى تم أغلاقها بالأمس ، من خلال التنسيق الإلكترونى بنسبة 10% من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل .
موعد نتيجة الاغتراب
كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب ، ستعلن خلال 72 من غلق باب التقديم في المرحلة التى بدأت من يوم الأربعاء حتى مساء أمس الأحد .
وأضاف المصدر لـ "صدى البلد"، أن مرحلة تقليل الاغتراب متاحة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق لعام 2021 .
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التعليقات على تنسيق الجامعات 2021.. برقم الجلوس ننشر رابط نتيجة تقليل الاغتراب
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