نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يقال عن تأجيل بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية وتعديل الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد والسابق اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على خلفية ازدياد أعداد كورونا ودخول مصر الموجة الرابعة.
وقالت وزارة التربية والتعليم : يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.
واكدت الوزارة انه سوف يبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما ، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما
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التعليقات على حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا
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