حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يقال عن تأجيل بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية وتعديل الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد والسابق اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على خلفية ازدياد أعداد كورونا ودخول مصر الموجة الرابعة.



وقالت وزارة التربية والتعليم : يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.



واكدت الوزارة انه سوف يبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما ، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما

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وقالت: تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 15 يناير 2022 ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7 مايو 2022واضافت : تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022واشارت الى ان فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الاول والثاني تعتبر ضمن ايام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانوناواعلنت انه اجازة نصف العام ستكون اسبوعان تبدا من 5 فبراير 2022 وتنتهييوم الخميس 17 فبراير 2022 ، ويخصص الاسبوع الاخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة، وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.