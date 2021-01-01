قدمت شركة جوجل Google، بعض بيانات المستخدمين إلى حكومة هونج كونج خلال شهر يونيو الماضي، على عكس وعود الشركة بأنها لن تعالج طلبات البيانات هذه من قبل السلطات، وفقا لموقع Hong Kong Free Press.
وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، قالت الشركة الأمريكية للمنافذ الإخبارية: إنها قدمت بعض البيانات ردا على ثلاث طلبات من أصل 43 طلبا تلقتها من سلطات هونج كونج للحصول على معلومات المستخدمين.
جوجل أول شركة تقنية أمريكية تمتثل لطلبات السلطات
وذكرت صحيفة HKFP أن اثنين من الطلبات كانا يتعلقان بالتحقيقات في الاتجار بالبشر وتضمنت الأوامر تفتيش، والثالث كان كشفا طارئا كجزء من تهديد حقيقي لحياة شخص ما، وأوضحت الصحيفة المحلية أن أيا من الردود الثلاثة لم يتضمن بيانات محتوى المستخدمين.
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التعليقات على تقارير| جوجل قدمت بيانات المستخدمين إلى سلطات هونج كونج في عام 2020
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